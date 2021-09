Ministerio Público presenta a su testigo protegido en el caso pinchazos; afirma que teme por su vida

El Ministerio Público presentó la tarde de este jueves al testigo protegido, como parte de sus pruebas testimoniales en el juicio oral que se sigue contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Este jueves se concluyó con el contrainterrogatorio por parte de la defensa al perito del Ministerio Público, Luis Rivera Calle quien transcribió los audios y videos de discos compactos con información de interceptación de comunicaciones de las víctimas y del DVD con declaraciones del testigo protegido.

Ricaurte González, fiscal superior, manifestó a los medios apostados a las afueras de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicado en la Plaza Ágora, que lo expresado por el perito Luis Rivera Calle, quedó claro.

"Él recibió tres discos compactos, hizo transcripciones de audios y hay un elemento que es importante, él dice con mucha claridad que son audios de ambiente y de comunicaciones telefónicas que es lo que la teoría del Ministerio Público ha mantenido, con respecto a cuáles han sido los delitos cometidos en contra de las más de 150 víctimas de este proceso", aseveró el fiscal González.

En horas de la tarde se dio lectura a una prueba documental que consistía en el acta de instalación de la Asamblea Nacional de Diputados y toma de posesión del presidente de la República, el 1 de julio de 2009.

Igualmente se presentó el testigo protegido del Ministerio Público, quien fue juramentado y solicitó protección para él y su familia, así como protección laboral, indicando que teme por su vida. Además, pidió que no se divulgue su nombre, ni su voz y que solo vendría a decir la verdad de lo sucedido en el Consejo de Seguridad.

El Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Panamá, está conformado por las juezas Iveth Francois Vega (presidenta), Jennifer Christine Saavedra Naranjo (relatora) y Marysol Leyton Osorio (tercera Juez).

La juez Iveth Francois Vega, accedió a la petición del testigo protegido del Ministerio Público y decidió que no se podrá divulgar su imagen, sus declaraciones, como su fuero laboral, mientras la sentencia no esté en firme, como también de la restricción a las partes de no hacer referencia a la declaración del testigo ante los medios de comunicación y en ningún otro lugar.

La audiencia de este viernes 24 de septiembre de 2021, continuará con este interrogatorio de manera reservada, con el testigo protegido por parte del Ministerio Público, que vendrá a divulgar lo que conoce, que se dio en el Consejo de Seguridad Nacional en los años 2012-2014.