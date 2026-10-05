Misión del Minseg en Nedrini atendió a 474 personas y vacunó a 567

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desarrolló durante las últimas dos semanas una misión en la región de Nedrini, distrito de Mironó, en la comarca Ngäbe-Buglé, que combinó asistencia humanitaria, atención de salud, actividades comunitarias y espacios de reclutamiento para los estamentos de seguridad.

La operación culminó el fin de semana con una feria interinstitucional en los terrenos del Centro Educativo Cerro Otoe, en Hato Culantro, que funcionó como base para las actividades dirigidas a comunidades cercanas.

Uno de los componentes de la jornada fue el acercamiento de oportunidades de ingreso a la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Migración (SNM). Según el Minseg, 469 jóvenes participaron en estos espacios de reclutamiento.

La misión también incluyó una feria de salud en la que 474 personas recibieron atención médica, mientras que 567 fueron vacunadas y se despacharon 1,284 medicamentos. Además, seis embarazadas recibieron atención.

Los servicios ofrecidos incluyeron vacunación, nutrición, laboratorio, ginecología, medicina general, odontología y farmacia.

En materia de asistencia, el Minseg informó que se completó la entrega de 1,428 cajas de ayuda humanitaria y que fueron distribuidos 2,000 platos de comida en las comunidades atendidas.

El programa incluyó además actividades psicoeducativas sobre manejo emocional, establecimiento de límites e identidad indígena, en las que participaron más de 1,400 estudiantes.

La agenda comunitaria incorporó jornadas deportivas, actividades recreativas, cinefront, cortes de cabello y ollas populares.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, señaló que la intervención buscó acercar las instituciones estatales a las comunidades y vinculó las actividades de asistencia con labores de prevención.

“Esta tercera misión humanitaria en la región Nedrini, y recalco con el apoyo de la Orden de Malta, demuestra que la Seguridad Pública tiene un rostro humano. Aquí traemos alimentos, atención médica, apoyo a la comunidad, respaldamos la educación, la recreación y la protección ambiental. Estamos haciendo prevención cuando acercamos estas instituciones a nuestras comunidades”, dijo Abrego durante su discurso en la actividad.

La misión del Minseg contó con el respaldo de la Embajada de la Soberana Orden de Malta en Panamá. Su presidente, Raúl Arias, participó junto con Abrego en la entrega final de las donaciones.