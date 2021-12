La incesante lucha política para controlar el panameñismo

El Partido Panameñista realizará su Convención Nacional el próximo 23 de enero de 2022. Archivo | La Estrella de Panamá

La aplastante derrota sufrida por el Partido Panameñista en las elecciones de 2019, y la necesidad de recomponer sus fichas rumbo a los comicios de 2024, han generado choques entre fuerzas lideradas por el actual presidente del partido José Blandón y las denominadas fuerza varelistas o seguidores del expresidente Juan Carlos Varela.

Aunque recientemente se ha hablado de un supuesto pacto Blandón-Varela para apaciguar la disputa por los diversos puestos internos que se definirán el próximo 23 de enero de 2022 en la Convención Nacional para elegir al nuevo Directorio Nacional del Partido y otros cargos, algunas fuentes a lo interno del panameñismo y el propio presidente del partido han negado la existencia de tal acuerdo.

“Juan Carlos Varela no se está inmiscuyendo en este proceso de elecciones internas. 'Popi' Varela pudiera estar dando algún tipo de respaldo a Blandón con los convencionales de la provincia de Herrera, pero no hay ningún pacto”, indicó una fuente del partido opositor.

Blandón niega pacto con Varela

Al respecto el presidente del colectivo, José Blandón, fue enfático: “Es totalmente falso lo de un pacto con Varela. No he tenido ningún contacto con él desde mayo de 2019”, dijo.

Sostuvo que lo que sí ha hecho desde que ganó la presidencia del partido en noviembre de 2019, es trabajar en consolidarlo, y para ello conversó y sumó al equipo a muchos dirigentes panameñistas que no los habían apoyado en el pasado, como el caso del exministro Mario Etchelecu y el alcalde de Aguadulce Jorge Herrera.

“En la nueva junta directiva que he postulado, ellos dos son los únicos que no me apoyaron en las primarias presidenciales de 2018. Los otros nueve sí me apoyaron en aquella elección para ser el candidato presidencial del panameñismo. Por lo tanto, es falso que haya un pacto con Varela o que mi directiva esté llena de “varelistas”, precisó.

Blandón se refirió también a la exdiputada y su contendora a la presidencia del partido, Katleen Levy, y señaló que esta tiene como jefe de campaña a Adolfo 'Beby' Valderrama.

Y agregó que hasta hace un mes al menos, el propio Juan Carlos Varela llamaba a convencionales del partido para pedirles el voto para ella.

Agregó que también es falso que haya un acuerdo para apoyar a “Popi” Varela para la presidencia del partido en Herrera.

Sostuvo que la mayor muestra de la unidad que hay dentro del partido la darán el día de la votación cuando, asegura, ganarán por una votación por arriba del 85% a su favor.

Levy: 'Proponemos una unidad verdadera'

En tanto, Katleen Levy, quien aspira arrebatarle la presidencia del partido a Blandón, se mantiene activa y de gira por diversas provincias del país impulsando su candidatura.

El fin de semana en una gira por la provincia de Chiriquí habló con convencionales y bases del partido a quienes les explicó del trabajo que quiere hacer de llegar a presidir el partido.

“Tomaremos en cuenta a las bases, fortaleceremos a los candidatos a los diversos cargos de elección popular. Nuestros convencionales van a ser escuchados de verdad y serán tomados en cuenta. Ya es hora que se acaben las líneas, el dedo, la imposición, las amenazas. Estamos siendo administrados por un presidente que solamente tiene un 5% de aceptación y creo que el Partido Panameñista es mucho más que eso”, señaló Levy.

Stoute: 'Tendrán dificultades para ser un partido triunfador en 2024'

Para el politólogo José Eugenio Stoute, no cabe la menor duda de que, pese a cierta oposición y lucha política interna, el actual presidente del partido, José Isabel Blandón, será reelegido sin grandes dificultades. “Lo contrario sería una gran sorpresa”, dijo.

Agregó que debe tenerse claridad respecto a la crisis por la que atraviesa el sistema de partidos nacionales, y eso explica la mayor o menor contestación interna de todos ellos.

En cuanto a la estrepitosa derrota del panameñismo en las pasadas elecciones, manifestó que se puede esperar que tendrán grandes dificultades para convertirse en el partido triunfador en 2024.

Señaló que su recuperación electoral será un proceso lento, cuyo resultado es difícil de prever con tanta anticipación.