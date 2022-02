Aprueban $15 millones para la implementación de Carrera Judicial

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 16 de febrero el traslado de la partida interinstitucional por 15 millones de dólares para incorporar recursos al presupuesto del Órgano Judicial para la implementación de la Carrera Judicial.

La presidente magistrada de la Corte Supremas de Justicia, María Eugenia López Arias sustentó que ese traslado interinstitucional obedece a que se hace necesario contar con los recursos solicitados a fin de contratar y reforzar personal de la dependencia que sirve de base a la carrera judicial, como lo son la creación de la Secretaría Técnica de Asuntos Judiciales, el Reforzamiento de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, la Escuela Judicial, Auditoría Interna, Estadística Judicial, y Auditoría Judicial.

López Arias indicó que este traslado interinstitucional permitirá también contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las fases de los concursos de las posiciones judiciales y administrativas declaradas vacantes, así como tener la evaluación de desempeño, el equipamiento e introducción de tecnología y capacitación.

Informó que en la celebración del primer pleno luego de asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, declaró vacante todas las posiciones de los jueces de garantías, jueces de juicio oral, jueces de cumplimiento y posteriormente se declararon vacantes en las posiciones de defensores públicos, defensores de atención a las víctimas y de algunas posiciones de la parte administrativa, cuya convocatoria lo realizó a nivel nacional, ya que es un clamor de la ciudadanía el que los funcionarios que estén en el Órgano Judicial ocupen su cargo por méritos y por competencia.

La presidente de la Corte agradeció al presidente de la República, Laurentino Cortizo, el anuncio que dio el pasado 2 de enero de 2022 de qué daría este apoyo al Órgano Judicial para la implementación efectiva de la Carrera Judicial.

Agregó que desde el 2015, fue aprobada la Ley de Carrera Judicial, sin embargo, todavía no se había implementado, ya que evidentemente no había un presupuesto. “Se puede tener la intención y la voluntad, pero si no se cuenta con los recursos no podemos llevar a cabo la implementación”, destacó.