El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Pedro Castillo informó el fin del paro de labores de los trabajadores, tras una reunión con los representantes de las diferentes bases donde se logró llegar a un consenso.

Castillo detalló que, se aprobó el aumento de $50 al salario de los trabajadores, y será efectivo su pago a partir del próximo 15 de julio de 2022.

Tras llegar a estos acuerdos, los trabajadores de la AAUD retomarán sus funciones de recolección de la basura, que mantenían paralizadas desde el pasado viernes 10 de junio, cuando se declararon en huelga como medida de presión para lograr aumento de salario, equipo de trabajo, vehículos de recolección de basura, entre otros.

Explicó que, estarán reuniéndose con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el aumento salarial de $100 a través de una Mesa Técnica Interinstitucional y también para trabajar otros temas como permanencias, insumos, equipos e infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones de los colaboradores de la institución.

Por su parte, Mitzi Bermúdez, vocera de las “hormiguitas”, comunicó que los trabajadores levantarán el paro y que volverán a las calles a realizar sus labores de la recolección de la basura “todas las bases van a salir a recoger los desechos y apoyar a la ciudadanía porque lo está pidiendo a gritos para que hagamos la recolección y evitar un tema de salud pública”.

En nombre de sus compañeros, manifestó estar agradecidos por haberlos escuchado, “conseguimos uniformes, lo de la escala salarial y muchas cosas más”.

La trabajadora de la AAUD, pidió disculpas a la población “porque sabemos que cuando nosotros no recogemos la basura, se da para muchas epidemias, pero si nosotros no hacemos esta huelga, no nos dan lo que nos merecemos”, sostuvo.

En la reunión que se llevó a cabo el día de ayer, participó el ministro de Salud Pública, Luis Francisco Sucre, representantes de la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo, administrativos y representantes de los trabajadores, quienes entregaron el pliego de peticiones.