Carlos Abadía: 'La privatización del sistema de pensiones no es la solución'

El exdirectivo de la CSS planteó el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones Cedida

¿Cómo alcanzar la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS)? Esa continúa siendo la interrogante de un país entero.

Carlos Abadía, exdirectivo de la institución de seguridad social, conoce bien el problema. Lo ha expuesto en distintas plataformas, en foros nacionales. Hoy, en 'Jueves de entrevista' con La Estrella de Panamá, Abadía expone el problema y las soluciones.

En su franca opinión, el análisis de las medidas paramétricas –entre ellas el aumento de la edad, del número y monto de las cuotas– no puede evitarse en el marco de un diálogo para reflotar el sistema de pensiones del país. Tampoco puede obviarse el aporte del Estado. Otro tema que es necesario enfrentar es la reducción de la planilla administrativa en un 30%.

En la conversación, Abadía hizo especial hincapié en el manejo de las inversiones de la CSS para generar ingresos para el sistema de pensiones y la institución.

¿Cuál es el problema que enfrenta la CSS?

En síntesis, el sistema de pensiones. Eso se debe a que estamos aportando menos de lo que retiramos. Esto quiere decir que lo que aportamos en cuotas en 20 años, cubre entre 10 y 11 años de pensiones. Pero hoy, el hombre vive 21 años promedio más y la mujer 26 años más. Esa es la causa básica de este asunto.

Cuando en el año de 1940 se estableció el sistema de pensiones por la expectativa de vida, las personas aportaban 20 años y esto cubría de 10 a 11 años, Entonces, en promedio, era de 10 a 11 años lo que vivían las personas después de pensionarse. Esa es la clave del asunto.

¿Cuál es su planteamiento para resolverlo?

Creo que pedir y decir que no hay que hacer nada en la Caja de Seguro Social, que el Estado subvencione el déficit, no es lo correcto. El Estado somos nosotros mismos, no es el partido del gobierno el que pone la plata, somos nosotros, de nuestros impuestos.

Para que tengamos una idea. Dentro de dos años, el Estado tendría que aportar mil millones de dólares por año. Esa cifra irá en aumento hasta llegar a $6 mil millones. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que el que esté en el gobierno, para no tocar el seguro, aumente del 7% al 15% el impuesto? ¿Estamos dispuestos a pagar otros aumentos? Y es que el déficit tiene que cubrirse. Esa es la forma más sencilla de explicar el problema. Este no es un tema solo de Panamá, lo tiene el mundo.

¿Es factible cualquier solución que no implique un aumento en la edad de jubilación, en el número y monto de las cuotas?

Te repito lo que te acabo de decir, que no se haga nada, que el Estado aporte ese dinero. El tema es, ¿de dónde? No sé de dónde va a sacarlo. Debe ser de más impuestos.

Quiero decir lo siguiente. Hay esos tres parámetros. Hay que modificarlo y habría que buscar una fórmula. A mí se me ocurre que a quienes les falte un año no se les haga ningún aumento. A los que les falte de dos a cuatro años, habría que ponerle seis meses o un año más de cuotas, y así sucesivamente. Iríamos prorrateando la lejanía de las pensiones porque no es justo que al que se va a jubilar le digan: el próximo mes no te puedes jubilar, sino dentro de un año, de cinco años. Tendría que hacerse un cuadro. Pero a pesar de todos esos parámetros, el Estado va a tener que dar aportes. Además, tiene que mejorar el manejo de inversiones de la CSS. Ellos (CSS) tienen unas tierras que no son para venderlas, sino para sacarles provecho, para que aporten riqueza a la institución.

Pero entonces su planteamiento es que tenemos que analizar las medidas paramétricas.

Tenemos que analizar las medidas paramétricas de manera escalonada, como acabo de señalar, porque no es justo lo que te acabo de decir. Hay que buscar las mejoras de las inversiones de la institución.

¿Cree que es necesario que se reduzca la planilla?

Tiene que haber una limpieza de la parte administrativa de la CSS. Tiene que hacerse un ajuste. Podría darse en la parte administrativa, porque una parte la financia el gobierno central. Al bajar la planilla, ese dinero puede usarse para pagar las pensiones y reflotar el sistema.

“Tenemos que analizar las medidas paramétricas de manera escalonada, como acabo de señalar, porque no es justo lo que te acabo de decir. Hay que buscar las mejoras de las inversiones de la institución”.

¿De cuánto debe ser esa reducción de la planilla?

En la parte administrativa hay de 17 mil a 18 mil funcionarios. Eso es una exageración. El programa de administración de la institución siempre ha sido el botín politiquero y clientelista del gobierno central del momento.

¿Con cuánto personal puede trabajar bien la institución?

Con un 30% menos. Tremendamente bien.

¿Es posible discutir en un diálogo el tema y encontrar soluciones?

Aunque tengo un carácter optimista, no le veo un resultado a esto. Y más con lo que acabamos de ver en la mesa del diálogo, en Penonomé. Es un gobierno que cede a todo. Y creo que un error del presidente (Laurentino Cortizo) fue decir que las medidas paramétricas no se tocaban.

Lo primero que hay que hacer es salir a explicarle a la población el porqué del déficit de pensiones. Y repito, el problema es que aportamos menos de lo que retiramos. Mientras no se salga a explicarle a la población el tema, y no es propaganda, no es una cuña que diga salvemos a la CSS. Es una explicación.

Señores, esto pasa por esto y esto. Yo estoy seguro de que la población va a entender el problema. Yo les he explicado a grupos. Ellos han entendido el camino a seguir.

Quiero ratificar que al final del camino vamos a tener que pagar esto. Tampoco es justo que los 4 millones y medio de panameños tengan que pagar por 300 mil pensionados. ¡Eso no es justo!

En su franca opinión, ¿alguna de las soluciones podría implicar la privatización de los servicios?

No. La solución no está por allí, entendamos eso.

La unificación de los dos sistemas, ¿qué piensa?

Esta es una discusión que lleva 49 años. En el año 1973, cuando se planteó esto, y que comenzó en la provincia de Colón. Y posteriormente siguió en Veraguas y Bocas del Toro. Creo que es necesario tener un sistema único de atención de salud. Por allí siempre se refieren a unir el sistema de salud. ¡No! El sistema de salud es más complejo, es el sistema de atención de salud. Yo creo que lo que tenemos es que identificar responsabilidades, que la CSS sea la responsable de la atención. Mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) que cumpla con el rol de rector, que es la promoción, prevención y vigilancia sanitaria.

Pero en las discusiones se ha mencionado la debilidad de la rectoría del Minsa, ¿por qué?

Porque siempre tiene que estar pensando en nombrar un médico y una enfermera. No debe ser así. Los ministerios modernos no dan atención. Más que unificar es señalar responsabilidades.

¿Cuáles son sus reflexiones finales del tema?

Hay que tener la voluntad y la honestidad para seguir los pasos correctos, porque si no todos los panameños nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho. Esto lo vamos a pagar todos los panameños, no un gobierno ni un partido.