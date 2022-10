Abogan por la reactivación del diálogo por la CSS

Participantes en el foro 'CSS: presente y futuro' del CoNEP. Cedida

Es hora de que se reactive el diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, así coincidieron este viernes los empresarios en el foro: 'CSS presente y futuro', organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

La reacción de los empresarios surge luego de que en septiembre pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregó el informe preliminar de los estados financieros y actuarial de la institución. El diálogo por la CSS se inició en febrero del año pasado y se suspendió en diciembre a la espera del informe del organismo internacional.

Durante el diálogo, unos 15 sectores propusieron 1.422 propuestas, ideas, acuerdos y sugerencias para salvar la situación financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cuyo fondos se agotan en 2024.

“Estamos haciendo el llamado de que la mesa tiene que retomarse, esa es una decisión de la plenaria, suspender hasta que llegara el informe de la OIT, eso ya se cumplió. Entonces la plenaria tiene que hacer el llamado”, manifestó Aida Michelle de Maduro, representante del sector empresarial en la junta directiva de la CSS.

La también expresidenta del CoNEP agregó: “Si se tienen que hacer otros tipos de modificaciones a lo ya discutido, lo que sea que se quiere incorporar, se tiene que reiniciar el diálogo. El tema del déficit no es nuevo, pero como país se ha decidido patear la pelota porque nadie ha cumplido con el sacrificio, pero ya no se puede patear más la pelota. Es hora de tomar acciones, que tengan resultados en el mediano y largo plazo; nosotros no podemos trabajar en esa recuperación que se requiere“.

Ante las iniciativas de que el Estado aporte dinero del Canal, la mina y otros activos para salvar las finanzas del IVM, Jorge Nicolau, consultor y estudioso de las finanzas de la CSS, comentó que no hay forma de financiarlo y es “imposible”, ya que no quedaría dinero para otras inversiones, como educación, carreteras, ni un sistema público de salud.

“No habría ni un centavo, aunque tengamos dos millones de estudiantes, pues se resolvería, pero la población seguirá creciendo. “Vendría un caos y una inestabilidad, con ello le matamos el futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un crimen”, exclamó.

Esta semana, Nicolau presentó ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, que el IVM muestra un déficit creciente que obligaría al Estado a inyectar por los próximos 71 años más de $250.000 millones, según estimaciones de Indesa y la OIT.

Ante la realidad de que en 2024 se agota la reserva del sistema solidario, unos $800 millones, la misma necesitará financieramente una inyección del Estado de $1.181 millones en 2024. En los próximos cinco años (2024-2028) la cifra sube a $8.072 millones; los próximos 10 años (2024-2033), la inyección sería de $22.466 millones; mientras que para los próximos 20 años, la cifra sería de $73.145 millones. El total (2024-2095), calcula el subsistema, necesitará de unos $252.152 millones.

Propuesta de pilares

La solución conceptual para rescatar el IVM es mover todo a un sistema de ahorro individual. Sin embargo, la OIT coincide en varios puntos con los informes actuariales de la CSS y empresa privada que proponen tres pilares:

El primer pilar consiste en emular el programa 120 a los 65, pero con la diferencia de que el 40% de los cotizantes no se pensiona, pero ha aportado un determinado número de cuotas. Le reconocerían los $120 más lo que ha cotizado. La cifra podría subir hasta 255 a 260.

Para el segundo pilar, la propuesta se centra en el sistema de cuenta de ahorro individual. Aquí todo cotizante es mixto y aquellos menores de 45 años del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) serían trasladados al sistema mixto. La propuesta es entregarle a ese cotizante un bono con sus aportes, para que cuando se pensione o jubile este contribuyente reciba su pensión, además del bono de reconocimiento. Este pilar le da al contribuyente la oportunidad de contar con un fondo individual, ya que los aportes actuales es el dinero utilizado para pagarle los gastos a los hoy pensionados.

El último pilar consiste en ahorro voluntario-obligatorio. Es voluntario, pero al inicio al contribuyente se le especifica el porcentaje de su aporte, es decir, el 13,5%, incluyendo la cuota de patrono laboral. Más el porcentaje de ahorro voluntario. Por ejemplo, sin precisar en el porcentaje, el trabajador ahorraría un 2% de su salario, más otro porcentaje de motivación que daría el empleador a ese ahorro. Pero si al trabajador no le gusta, puede retirarse a los dos meses. La experiencia mundial es que el 92% se queda en el programa de ahorro voluntario-obligatorio.

Rubén Castillo, presidente del CoNEP, abogó por unas reformas profundas de la ley orgánica de la institución, Ley 51 de 2005. Sugiere la incorporación de mecanismos tecnológicos que ayuden y mejoren el servicio, Aunado, dice, que el Estado establezca un programa de salud preventiva.

El foro, dijo el dirigente empresarial, no solo es para analizar el tema del IVM, sino también presentar propuestas sobre la administración de la CSS, de cómo puede ser mejor, más transparente y eficaz, y que ponga al asegurado en el centro de todas las cosas.

Eso sí, reclamó, el sistema de pensiones debe ser atendido de manera inmediata.