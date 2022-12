Gobierno suspende las operaciones del proyecto de Minera Panamá

El Consejo de Gabinete, en sesión extraordinaria encabezada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, aprobó instruir al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd a que ordene a Minera Panamá S.A., la suspensión de operaciones.

Este 14 de diciembre culminó el plazo para que Minera Panamá, S.A. (MPSA), filial de la canadiense First Quantum Minerals Ltd., para que firmara el nuevo paquete económico negociado con Panamá hasta enero de 2022.

Cortizo Cohen instruyó a los ministros de Comercio e Industrias, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral, a adoptar las medidas administrativas de conformidad con las leyes de la República, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del Contrato Ley entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy MPSA.

En su mensaje televisado al país, el mandatario manifestó que hizo los esfuerzos necesarios para lograr con Minera Panamá un contrato justo para el pueblo panameño, toda vez que la Constitución Política de Panamá señala claramente que “las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.

No obstante, Cortizo a través de su cuenta de Twitter, compartió que "Casi un año después vemos que Minera Panamá no ha cumplido los compromisos acordados en enero de 2022. Eso no es aceptable para mí, como Presidente, tampoco para el Gobierno ni para el pueblo panameño. Por esta razón he decidido con el #ConsejoDeGabinete lo siguiente: El Gobierno Nacional anuncia el cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá tras 11 meses de cumplirse la negociación que culminó en enero de 2022 ".

La Resolución establece que entrará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.

Todas las medidas administrativas adoptadas por los ministros de Comercio, Ambiente y Trabajo buscan dar cumplimiento a lo resuelto en el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se declaró que es inconstitucional la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, por el cual se aprobó el contrato- Ley celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A.

El 17 de enero de 2022, Minera Panamá, S.A., a través de una carta firmada por Manuel Aizpurúa y dirigida al entonces titular del MICI, Ramón Martínez, manifestó que considera razonable un aporte anual mínimo de $375 millones. “En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto”, agregó la misiva de la empresa.