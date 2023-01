Martinelli, la figura que domina la oposición al gobierno perredista

Ricardo Martinelli y diputados rebeldes de Cambio Democrático José Abel Herrera | La Estrella de Panamá

Dicen que “al que madruga Dios lo ayuda” y el expresidente Ricardo Martinelli así lo cree, y justo el mismo día que el presidente Laurentino Cortizo daría su informe al país, se reunía con los diputados rebeldes de Cambio Democrático y el único de Realizando Metas, y hacía una conferencia de prensa en la que criticaba la gestión de Cortizo, sentando así el liderazgo en oposición al gobierno perredista.

Y es que en la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, los 14 diputados de CD liderados por Yanibel Ábrego, y el único diputado de Realizando Metas Alain Cedeño se levantaron de sus curules para reunirse con el que es considerado el principal candidato de la oposición al gobierno, Ricardo Martinelli, lo que representó un golpe de mesa para atraer la atención y visualizar que controla y lidera CD, a juicio del consultor de partidos políticos Julio Villalobos.

Para Villalobos, esta acción del expresidente Martinelli también ejerce una presión temprana al resto de los partidos de oposición, “prácticamente dividió el protagonismo del evento que debía ser capitalizado por el oficialismo”.

Para el analista político José Blandón, la jugada política de Ricardo Martinelli y los diputados liderados por Yanibel Ábrego fue una jugada audaz y buena, así como la jugada del presidente de la Asamblea, el diputado Crispiano Adames de prácticamente postularse como candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), “ahora viene la reacción de las otras fuerzas políticas”.

Aunque todavía falta realizar las elecciones primarias a lo interno de Cambio Democrático para escoger al candidato presidencial, Blandón señala que en medio de la crisis interna que enfrenta CD, Yanibel Ábrego juega a ser la candidata presidencial.

“Lo que hicieron Yanibel Ábrego y Ricardo Martinelli fue que juntaron los dos partidos para garantizar que en principio hay una alianza, pero falta ver qué pasa con Cambio Democrático si Ábrego gana la candidatura presidencial, aunado a todo el proceso judicial que enfrenta Martinelli”, opinó Blandón.

Mencionó que uno de los problemas del partido oficialista PRD, es que está tarde en la búsqueda de alianzas partidarias, porque los candidatos independientes no suman mucho, “porque no tienen estructuras como los partidos políticos, y el PRD no ha movilizado sus estructuras para buscar alianza”.

Aunque reconoció que Ricardo Martinelli hoy por hoy es el dirigente político con mayor simpatía popular, el gran reto de él es mantenerse en medio de la complejidad de los acontecimientos. “Cuando los partidos de oposición se aglutinen de verdad, veremos cuál es la verdadera oposición y a Martinelli le va a costar mucho porque tiene sobre sus hombros una serie de casos que tendrá que manejar con mucha capacidad, los procesos judiciales y el regreso de sus hijos de Estados Unidos”.

El politólogo Ricardo Herrera señaló que Ricardo Martinelli se presenta como el principal candidato de la oposición al gobierno de Laurentino Cortizo, pero desde el punto de vista ideológico, tanto el PRD y Martinelli, como el varelismo, son clones.

Empero, dice que el líder de Realizando Metas se presenta como la acción a vencer, pero desde el punto de vista ideológico, él simplemente es “más de lo mismo”.

“Durante esa reunión, Martinelli esbozó críticas al gobierno exigiendo un cambio de rumbo; sin embargo, lo que sería oportuno es que él primero pudiera explicar cuál es ese cambio de rumbo que propone y si ese cambio es volver al estilo de gobierno que presentó cuando fue presidente, una gestión caracterizada por el poco respeto a la institucionalidad democrática, con la compra de diputados y la persecución política”, agregó Herrera.

Villalobos continuó diciendo que en medio de los procesos judiciales que enfrenta Martinelli, la carta bajo la manga de unidad nacional, implica un borrón y cuenta nueva de todo los posibles delitos y faltas administrativas cometidas en los distintos gobiernos. “Martinelli, conoce de antemano el poder político y el control del Órgano Ejecutivo, en su facultad de resolver cualquier decisión que tome otro Órgano del Estado, en este caso el Judicial”, sostuvo.

¿Cuáles son los procesos legales que enfrenta Ricardo Martinelli? Actualmente enfrenta procesos judiciales que podrían inhabilitarlo, pero existe el factor tiempo que también juega a su favor.

Al día de hoy, Martinelli encabeza las encuestas presidenciales al cierre del año 2022, según Gismo Services, con el 30% de la intención de voto, pero enfrenta los conocidos casos de alto perfil “Odebrecht” y “New Business”, que podrían inhabilitarlo, dependiendo de los tiempos legales.

En cuanto al caso Odebrecht, acusado por el delito de blanqueo de capitales, él mismo fue sometido a una audiencia preliminar durante 12 días, tras ser llamado a juicio, junto al también ex presidente Juan Carlos Varela y exfuncionarios de ambos gobiernos.

Luego de esta audiencia preliminar que inició el pasado 12 de septiembre y culminó el 28 de ese mismo mes, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, habiendo escuchado los alegatos de los abogados de la defensa y las opiniones de la fiscal Ruth Morcillo, anunció el llamamiento a juicio al expresidente Martinelli, cuya fecha de juicio fue fijada del 1 al 18 de agosto de 2023 y se estableció como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.

En el caso New Business, la jueza Marquínez M., mediante el Auto N° 23 del 9 de diciembre de 2022, decretó el llamamiento a juicio al expresidente Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Se fijó como fecha de audiencia principal del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023, ambas audiencias a las 9:00 a.m. Asimismo se designó un defensor del Instituto de la Defensa Pública, en el evento de que no comparezca la defensa técnica particular del expresidente de la República.

Uno de los requisitos que establece el actual Código Electoral es que para que un ciudadano pueda postularse a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, no debe haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”.