Ricardo Martinelli, sus procesos legales y aspiración presidencial

Ricardo Martinelli, expresidente de la República.

El ex presidente de la República Ricardo Martinelli, quien aspira a ser el candidato presidencial de su partido Realizando Metas (RM), de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, actualmente enfrenta procesos judiciales que podrían inhabilitarlo, pero existe el factor tiempo que también juega a su favor.

Actualmente, Martinelli encabeza las encuestas presidenciales al cierre del año 2022, según Gismo Services, con el 30% de la intención de votos.

Empero, enfrenta los conocidos casos de alto perfil “Odebrecht” y “New Business”, que podrían inhabilitarlo, dependiendo de los tiempos legales.

En cuanto al caso Odebrecht, acusado por el delito de blanqueo de capitales, el mismo fue sometido a audiencia preliminar durante 12 días, tras ser llamado a juicio, junto al también ex presidente Juan Carlos Varela y ex funcionarios de los dos gobiernos.

La audiencia preliminar que inició el pasado 12 de septiembre y culminó el 28 de ese mismo mes, en el que la jueza tercera liquidadora de causas penales del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, luego de haber escuchado los alegatos de los abogados de la defensa y las opiniones de la fiscal Ruth Morcillo, anunció el llamamiento a juicio al ex presidente Martinelli, cuya fecha de juicio fue fijada del 1 al 18 de agosto de 2023 y se estableció como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.

En el caso New Business, la jueza, Baloísa Marquínez M., mediante el Auto N.° 23 de 9 de diciembre de 2022, decretó el llamamiento a juicio al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Se fijó como fecha de audiencia principal del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023, ambas audiencias a las 9:00 a.m. Asimismo, se designó un defensor del Instituto de la Defensa Pública, en el evento de que no comparezca la defensa técnica particular del expresidente de la República.

Uno de los requisitos que establece el actual Código Electoral es que para que un ciudadano pueda postularse a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, no debe haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”.

¿Rendirán los tiempos legales, conforme a las fechas fijadas de los juicios que debe enfrentar Martinelli, que lo impediría ser candidato presidencial?

Consultamos al abogado Alfonso Fraguela, y explicó que los tiempos legales están muy forzados para tratar de que todo ocurra antes de las fechas en que se escogerá el candidato presidencial de cada partido.

El partido Realizando Metas, fijó para el 4 de junio de 2023 sus primarias presidenciales, y el ex mandatario Ricardo Martinelli será el abanderado de este colectivo político.

Fraguela considera que los procesos judiciales que le han adelantado al ex presidente Martinelli, buscan inhabilitarlo de cara a las elecciones generales de mayo de 2024. “Veo muy forzados los tiempos legales”. Asegura que si impiden a Martinelli correr para las presidencia de la República, le estarían violando derechos y garantías fundamentales que contempla el Código Electoral en cuanto al Fuero Penal Electoral”.

El Artículo 305 del Código Electoral, establece que el fuero electoral penal es el derecho que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, delegados electorales, entes electorales de los partidos políticos, miembros de las corporaciones electorales, funcionarios electorales y enlaces para no ser investigado, detenidos arrestados o procesados en materia penal, policiva y administrativa , siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa de los juzgados administrativos electorales, salvo en caso de flagrante delito.

Además, establece en el Artículo 306 que el fuero electoral penal tendrá vigencia para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, en este caso para las elecciones primarias y generales: desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral correspondiente al proceso electoral de sus respectivos partidos políticos y hasta que quede ejecutoriada la ultima proclamación del evento.

Y para las elecciones de las autoridades internas nacionales: desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral correspondiente al proceso electoral de sus respectivos partidos políticos y hasta que quede ejecutoriada la ultima proclamación del evento.

Para los candidatos políticos, en las elecciones primarias: desde la fecha en que inicie el periodo para la campaña electoral de su partido y hasta el día siguiente de la proclamación y, en las elecciones generales o parciales: desde la fecha en que inicia el periodo para la campaña electoral y hasta el siguiente de la ejecutoria de la proclamación.

Pero, ¿Cuál es la situación del ex presidente Ricardo Martinelli en cuanto al fuero electoral penal?

El tema con el ex mandatario es que la jueza Baloisa Marquínez solicitó el levantamiento del fuero electoral penal de que él gozaba por el presidente del partido Realizando Metas, por ambos casos (New Bussines y Odebrecht), lo que el Tribunal Electoral acogió y con este caso en firme, Martinelli deberá hacerle frente a ambos procesos, agendados para el 2023.

El analista político, José Eugenio Stoute, señaló que el que Ricardo Martinelli pueda correr o no en las próximos comicios electorales, dependerá de la celeridad con que actué el Órgano Judicial ante los juicios ya programados para el 2023 y la velocidad con que resuelva los recursos a los que se acojan sus abogados, porque evidentemente irán ante el Tribunal Superior de Apelaciones y si fallan en contra van a la Corte Suprema de Justicia, hasta agotar el último recurso.

“Él ya no goza de fuero electoral penal, por lo tanto aunque llegara a ser candidato presidencial por el partido RM, sus procesos judiciales siguen su curso y de llegar a ser condenado puede seguir en sus procesos políticos ya que no hay una sentencia ejecutoriada”.

De llegar a ser electo presidente de la República, automáticamente obtendrá el fuero penal electoral, sin embargo, puede seguir siendo procesado y le corresponderá en este caso ser juzgado por la Asamblea Nacional.

En tanto, la Dirección General de Ingresos (DGI), ordenó una auditoría al ex mandatario, además de la entrega de información de sus ingresos con sus respectivos comprobantes, entre documentos legales que incluyen registros diarios y mayor general entre 2018-2022, los contratos por servicios prestados y detallar otros ingresos recibidos.