Crispiano Adames denuncia que el Gobierno no le ha depositado a la Asamblea el presupuesto para la vigencia fiscal de 2023

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames denunció la tarde de este lunes ante el pleno, que el Gobierno no le ha depositado al Órgano Legislativo el presupuesto que le corresponde por ley para la vigencia fiscal de 2023.

Para Crispiano Adames, la no asignación del presupuesto por parte del Gobierno, es una vulneración particular a los derechos democráticos del Órgano Legislativo. Cedida

Esta fue la respuesta que Adames le dio al diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, quien se quejó en el pleno y ante el presidente del Legislativo, debido a que su personal no ha cobrado su salario desde el mes de enero pasado.

Vásquez manifestó que diputados de la bancada independiente y quizás de otras bancadas están sufriendo por esta situación y que, en su caso particular, su equipo de trabajo que marca biométricamente sus estradas y salidas desde el mes de enero, no han cobrado lo que justificadamete les toca recibir.

"Lo digo de esta forma pública presidente, porque no quisiera yo pensar que es un intento de asfixiar la labor que viene haciendo la bancada independiente y tal vez la de otros diputados de esta Asamblea, porque es lo que siempre hemos discutido; si hay presupuesto para una serie importante de cosas, debe haber presupuesto para aquellos que realizan una labor", precisó.

Adames: "Es triste que se haga para manipular propósitos electorales"

Ante lo planteado por Vásquez, Adames, quien además es pre candidato presidencial por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), respondió que "usted ha traído a colación una situación que está ocurriendo en estos momentos en esta Asamblea Nacional y que nosotros hemos procurado agotar todos los esfuerzos para que no sea así, no porque lo vemos no solamente como una vulneración particular a los derechos democráticos del Órgano Legislativo, sino que lo vemos a título de desarrollo de situaciones que pueden constituirse en conflicto particular de la nación".

Continuó diciendo Adames que "el Gobierno Nacional presidido por el presidente Laurentino Cortizo, no ha depositado hasta el día de hoy el presupuesto que le corresponde por ley a esta Asamblea Nacional".

Sostuvo que conversó con el mandatario y dijo saber de su comprensión, toda vez que el fue diputado de la Asamblea. No obstante, Adames indicó que lo más triste es que "eso se haga para manipular propósitos electorales, es lo más triste que puede ocurrir".

Manifestó que esto le hace recordar algo similar ocurrido durante el gobierno de la ex presidenta Mireya Moscoso, en donde por cuatro meses trataron de producir la asfixia artificial de la Asamblea de ese momento, porque rebatió los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia propuestos por la expresidenta.

"Ese es el mensaje que yo tengo que contestarle a usted, aquí no hay presupuesto porque el Gobierno no ha querido darlo para manipular electoralmente la propuesta que ellos consideran que no debería estar y favorecer a la propuesta que ellos consideran que debería estar; esa es la realidad y esa es la respuesta que puedo darle", le respondió Adames al diputado Vásquez.

Agregó que ya le queda al presidente Cortizo en su sabiduría particular, no dejarse manipular por quienes han intentado vulnerar un derecho democrático, "porque la democracia es el respeto al disenso", dijo.

Incluso Adames denunció que le han prometido a diputados partidas por ministerios de otra competencia; "ellos sabrán quienes son, porque nosotros sí lo sabemos, amén de la distribución encarnizada de otros propósitos que en su momento estaremos divulgando".