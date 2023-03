Este jueves 30 de marzo de 2023, iniciará la discusión en primer debate del proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, y simultáneamente instalarán una mesa técnica que recibirá sugerencias y propuestas de todos los sectores del país que desea aportar para la elaboración de esta normativa.

El diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, detalló que previo al inicio de la discusión en primer debate, recibirán el informe que elaboró la subcomisión, presidido por el diputado Victor Castillo, que se encargó de analizar y realizar las consultas sobre esta iniciativa.

“Los diputados no pretende aprobar ni desaprobar ningún artículo, la mesa técnica debe sentarse con todos los profesionales, juristas, gremios y todo ciudadano que quiera opinar a favor o en contra y hacer sus aportes, de ahí se puede afinar los puntos homologados y le corresponderá a los diputados aprobar en la comisión de Gobierno. Si no hay puntos homologados, no habrá ley, nosotros no vamos a forzar nada”, dijo el diputado Ávila.

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, el pasado 2 de enero, en su discurso en la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo ordinario de sesiones, pidió al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino retirar del Legislativo el proyecto de Ley de extinción de dominio.

En ese momento, Adames señalaba que no era partidario de aceptar leyes de otros países para solucionar los problemas locales, sino crear leyes “con sabor a lo nuestro”.

Pero el pasado jueves 23 de marzo, anunció la tan esperada apertura de la discusión del proyecto de Ley de extinción de dominio.

Incluso afirmó que Panamá podrá contar con una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos, antes del 30 de junio próximo, fecha que concluye la segunda legislatura del cuarto periodo ordinario de sesiones ordinarias.

Sostuvo que una vez se dé la aprobación de este proyecto en sus tres debates, se mostrará que "sí existen en este país ciudadanos transparentes que quieren propiciar al sistema de justicia los mejores elementos para que haya paz social y para que haya generaciones que puedan tener una oportunidad que les limita el crimen organizado.