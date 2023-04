José Isabel Blandón y su búsqueda de notoriedad política

La primera encuesta del 2023 que publicó La Estrella de Panamá, colocó al dirigente Panameñista, José Isabel Blandón en la cuarta posición, con el 9% de los votos, por debajo del expresidente y líder del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli y de José Gabriel Carrizo, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Pero a pesar de estos resultados, Blandón sigue su estrategia y aprovecha cada contrapie de sus contrincantes político, para buscar notoriedad y catapultar una sólida candidatura presidencial de oposición, de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Blandón ha sabido utilizar la nueva era digital y con ello sus redes sociales (twitter e instagram), para destacar su carrera política y lanzar sus críticas a sus adversarios políticos, así como a la gestión del Gobierno. En cada suceso que ocurre en el país, Blandón no desaprovecha la oportunidad para pronunciarse como dirigente del panameñismo y recordar las soluciones que propuso y ejecutó durante su administración como alcalde de la comuna capitalina, buscando simpatizar entre el electorado y convencerlo de que tiene la solución.

El principal adversario político de Blandón es el expresidente Ricardo Martinelli, figura con quien se mantiene en la negativa de concretar una alianza presidencial, a diferencia de los otros líderes partidistas. Así mismo pasa con la diputada Yanibel Ábrego, precandidata presidencial de Cambio Democrático (CD) y aliada de Ricardo Martinelli.

El líder panameñista ha dicho que Ricardo Martinelli es la persona que más daño le haría a la economía del país.

De hecho, cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció la designación del expresidente Martinelli como”corrupto”, el dirigente panameñista aprovechó el momento para opinar que ”esta declaración de nuestro principal socio comercial, es contundente... Los Estados Unidos señalan al expresidente como un corrupto, mientras nuestra justicia ha demorado años en tomar decisiones y promueve la impunidad”.

“Nadie que sea señalado como un corrupto por nuestro principal socio comercial podrá ser capaz de poner plata en el bolsillo de todos los panameños”, siguió diciendo Blandón sobre este tema.

Así mismo, cada vez que puede, cuestiona la gestión del actual gobierno y todo lo que ocurre a lo interno del PRD, “mis críticas al actual Gobierno por el aumento injustificado e irresponsable de la planilla las hago con la autoridad moral de haber invertido las prioridades en la Alcaldía, en el 2014, el presupuesto era 90% en funcionamiento y 10% de inversión; en el 2019 fue 50/50 entre inversión y funcionamiento”.

Ha opinado respecto a posibles soluciones a la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), así como de la situación de Panamá Oeste. En un video manifestó que “si hubiesen continuado con el proyecto licitado en el Gobierno pasado, hoy tendríamos un cuarto puesto y una tercera Línea del Metro en avanzado estado de ejecución, costando mucho menos de lo que ahora constará el dichoso túnel”.

Ha destacado su carrera como funcionario y afirma que en sus 20 años como servidor público, no ha sido protagonista de escándalos y que no tiene procesos penales pendientes, “No acumulé millones, no tengo propiedades lujosas ni cuentas off shore. No he sido mencionado en ninguna delación ni me investigan en otros países”, expresó en un tweet.

Expone y destaca las obras y proyectos que realizó durante su periodo como alcalde de Panamá, (2014-2019), como por ejemplo el Mercado San Felipe Neri y la Revitalización de la Vía Argentina y Calle Uruguay, la Revitalización Urbana de la Vía España, que incluso destacó que ganó un Premio Internacional en Accesibilidad Universal.

Se mantiene activo realizando jornadas de inscripciones masivas a nivel nacional, y capacitaciones presenciales y virtuales, con el fin de preparar a sus dirigentes y a la oferta electoral del 2024, a lo interno del colectivo político que el dirige.

Participa en las actividades y festividades a lo largo y ancho del país. Blandón fue una de las figuras que estuvo presente en la cabalgata del 19 de marzo, en honor a San José de David, en la provincia de Chiriquí, en el que fue abanderado el aspirante presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo. También asistió a la fiesta religiosa del Cristo Negro de Atalaya, en la provincia de Colón, en la Feria de Tortí, exponiendo el mal estado de la carretera de ese sector y todo lo postea en sus redes sociales.

Desde sus propuestas de Gobierno, ha prometido sacar del Casco Antiguo a varias oficinas administrativas, y darle el uso publico, más notoriedad a la cultura y al turismo y hacer realidad el Parque Matías Hernández. Ha sido el único aspirante presidencial en prometer el proyecto del Tren (Panamá-David).

Se ha observado a un Blandón más cerca de la gente, visitado áreas como la Peatonal, y al mismo tiempo lanzando sus criticas, “estuve un ratito por la Peatonal, viendo el abandono en el que se encuentra”.

José Isabel Blandón, es uno de los aspirantes presidenciales del partido Panameñista, que en reiteradas ocasiones ha anunciado que se postulará para ser el abanderado presidencial por segunda vez de este colectivo político.

Lo cierto es que Blandón, una vez gane las primarias presidenciales a lo interno del partido panameñista, deberá buscar consolidar una alianza con otros colectivos políticos, para lograr llegar al palacio de Las Garzas.