SNM: Panamá tiene bajo protección a menor de 5 años abandonado en Darién

Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración, informó este sábado que tiene bajo custodia al menor de 5 años, que aparentemente fue abandonado por su madre mientras atravesaba de forma irregular la selva de la provincia de Darién, informó la entidad este sábado 20 de mayo.

El menor fue encontrado por una familia ecuatoriana, que lo ayudó y lo trajo hasta la comunidad receptora de Bajo Chiquito, destacó la nota del SNM.

Las autoridades informaron que han identificado a "la madre del menor, quien tiene tres hijos más y está embarazada".

El caso del menor es atendido por el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Ante lo ocurrido, la directora del SNM, Samira Gozaine, informó que de 600 mil personas que han cruzado la selva de Darién 120,000 son niños, representando un 20%.

MIGRACIÓN // Hasta la fecha se han contabilizado de 600,000 personas que han cruzado el tapón del Darién, cerca de 120,000 son niños, representando un 20% de las personas, informó la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine. pic.twitter.com/8tJ2ivGL0w — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) May 20, 2023

"Son 120 mil seres humanos, que son forzados a migrar con sus padres, que lo más probable es que no tomaron la decisión de migrar, no sabían a qué se exponían y han sido expuestos a los peligros de una selva muy peligrosa y a los peligros de todas las tragedias que ocurren en ese trayecto. Niños que son violados en la selva, que pasan hambre, frío, miedo; niños que son separados de sus padres en la selva", dijo.

"Yo creo que lo más horrible son los testimonios, de personas que han encontrado niños solos, abandonados, cuyas madres les dicen "espérenme aquí, yo regreso por ustedes y simplemente los olvidaron. También testimonio de personas que nos han entregado niños que han encontrado al lado de los cadáveres de sus padres, creo que es una situación muy difícil, niños que incluso son dados en pago, como pago por pase por la frontera. También testimonio de personas que nos han entregado niños que han encontrado al lado de los cadáveres de sus padres, creo que es una situación muy difícil, niños que incluso son dados en pago, como pago por pase por la frontera", detalló la representante del SNM.

"Hemos recibido testimonio de personas que han presenciado cuando las madres los han dejado en los cauces de los ríos, porque prefieren ahogarlos a someterlos al camino que les sigue, someterlos a las lomas empinadas, someterlos a las violaciones a las que son objeto. Entonces es el mismo cansancio de ellas que ya no pueden cargarlos. Hemos recibido testimonio de personas que han presenciado (cuando son dejados en los cauces) y que cuando tratan de salvar a los niños, las mismas madres le han dicho 'no lo salve que ya yo no puedo seguir cargando con él'", comentó.

Y agregó: "Definitivamente, no nos cabe duda (como gobierno), de todos los testimonios que hemos recogido en estos años, que el crimen organizado es el único beneficiado, aupando y fomentando la migración irregular por la selva del Darién y por todos los demás trayectos".