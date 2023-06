Unos 58 menores han sido detectados en situaciones de trabajo infantil, de lo que va del 2023. De ese total, unos 41 fueron atendidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y 17 por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) durante los recorridos de identificación. Las denuncias atendidas suman 250 y 163, respectivamente.

Además, del periodo 2019-2022, se han aplicado 97 sanciones a comercios que han estado incumpliendo la norma de trabajo infantil.

Así lo confirmaron, representantes de ambas autoridades, durante el foro “Implementación del Sistema de Protección Integral y su Articulación Institucional en Materia de Trabajo Infantil”, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio.

Roderick Chaverri, director Contra Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajador del Mitradel, informó que las edades con más tendencias son las de 15 y 17 años en el área formal, es decir comercios, lava de autos, abarroterias, etc. Sin embargo, mencionó que en el área informal, o sea los que están expuestos en la calle las edades rondan desde los 5 años.

Para detectar los posibles casos de trabajo infantil, el Senniaf realiza recorridos de identificación, tres veces por semana y los fines de semana, con el apoyo de la Policía de Ñiñez y Adolescencia y otras instituciones para hacer un abordaje integral en zonas de alta incidencia.

“Lo primero que hacemos es retirar al menor de la zona de peligro, luego hacemos una intervención con sus padres para explicarle las prohibiciones que establece la ley y los riesgos que representan para el menor. Después trabajamos con la familia para ver de qué forma se puede resolver su situación”, contó Graciela Mauad , directora general del Senniaf.

Cheverri, en tanto, recordó que Panamá aprobó la Ley No. 285 de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 14 de noviembre de 2022.

Este sistema, contó, tiene como objetivo fundamental articular todas las acciones que se vienen haciendo, a través de una estructura de control para poder tener mayor efectividad y también para descentralizar el tema de niñez en Panamá.

“Con esto avanzamos y damos un paso en cuanto a las políticas públicas que se requiere en el tema de niñez, específicamente en la parte que nos corresponde en el artículo No. 170 de la Ley No. 285, que establece que el Mitradel es el ente rector en materia de trabajo y especificamente en el trabajo infantil y adolescente”, destacó el director Contra Trabajo Infantil del Mitradel.

Aunque la Ley No. 285, en su artículo No. 220, redujo los costos de las sanciones de las empresas que realizan trabajo infantil a $500 por cada niño que tenían, cuando antes estaba en $785, Cheverri aclaró que esto se compensa con el aumento del techo, que quedó en 5% del producto o ingreso bruto que pueda tener la empresa, que lleve a la posibilidad de suspender el aviso de operaciones de manera provisional e inclusivamente clausurarlo.

Con el Sistema de Protección Integral y su Articulación Institucional en Materia de Trabajo Infantil cada institución del Estado cuenta con mecanismos legales establecidos, de acuerdo con su competencia, detalló la directora general del Senniaf.

“El sistema de protección habla de un engranaje de todas las instituciones no solo del Estado sino del papel que juega la familia que es el entorno protector por excelencia, el papel que juega la sociedad civil y la empresa privada en la erradicación de trabajo infantil”, sostuvo Mauad.

Una de las mayores deudas que reconoció el director Contra Trabajo Infantil del Mitradel es que desde el 2016 Panamá no cuenta con data actualizada sobre trabajo infantil, ya que cuando se debía realizar en el 2018 no se gestionaron los trabajos, por lo que cuando llegó la pandemia la situación se complicó y hasta la fecha no han podido realizarla por falta de presupuesto.

A falta de datos, defendió que han realizado estudios en cada provincia, a través de las direcciones regionales y se encuentran en conversaciones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para aplicar en Panamá un mapeo de riesgo en materia de trabajo infantil.

En comparación con la región, Cheverri destacó que la OIT ya ha mencionado que Panamá está bien posicionado en temas de prevención y erradicación. “Somos uno de los países que está a la vanguardia de estas temáticas, de hecho somos referentes para otros países, como es el caso de Guatemala”, destacó.