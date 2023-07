Aris Rodríguez: Los problemas de derechos humanos en Panamá son estructurales

Aris Rodríguez, cineasta y consultor en comunicación Abel Herrera | La Estrella de Panamá

En diciembre de 1948 Panamá se convirtió, junto con 48 Estados más en la Asamblea General de la ONU, en uno de los países que impulsaron el instrumento internacional más importante en materia de garantías fundamentales: La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Más de 74 años después de aquel hito, pese a que el país ha avanzado con normas internas e internacionales, estamos lejos de garantizar pleno derecho a toda la población. Así lo considera Aris Rodríguez, comunicador social y activista de derechos humanos.

“Quienes estudiamos y trabajamos estos temas, sabemos que el problema sobre violaciones de derechos humanos en Panamá es estructural. Tiene raíces muy profundas”, indicó el también cineasta y consultor en comunicaciones.

Rodríguez analizó este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá los desafíos en materia de derechos humanos, especialmente para los sectores más vulnerables como las comunidades indígenas, los migrantes y la población LGBTQ+.

“Quien garantiza los derechos humanos en cualquier sociedad es el Estado, partiendo por reconocerlo. Las personas LGBTQ+ tienen una premisa de la cual no podríamos partir, porque el Estado no reconoce derechos sobre esta población”, remarcó Rodríguez. Esta situación no solo se manifiesta en temas como el matrimonio igualitario –recientemente negado por la Corte Suprema de Justicia–, sino también en asuntos ligados a acceso a la salud y protección ante la discriminación.

Para Rodríguez esas deficiencias del Estado tienen como consecuencia un ambiente que normaliza la discriminación, o aún peor, permiten la entrada de discursos de odio, especialmente las posturas homofóbicas en redes sociales.

Apuntó que en Panamá, si bien existe resistencia de grupos conservadores, se han dado avances en el reconocimiento del colectivo LGBTQ+.

En el caso de la migración irregular –población que también sufre grandes vulneraciones de derechos– remarcó que ocurre un fenómeno similar a los discursos de odio con la población de LGBTQ+, en el que la desinformación juega un rol clave.

Rodríguez sostuvo que a los migrantes se les aplica, además, una discriminación de clase. “Los brotes de xenofobia se dan orientados a población migrante de escasos recursos que busca oportunidades, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, si llegan en condiciones de privilegios no generan tanto ruido”, acotó. Sobre esto último, considera que los medios de comunicación tienen responsabilidad en evitar presentar una imagen distorsionada de la migración.

“Si bien se han dado algunos brotes de xenofobia, en muchos casos esos brotes han sido mermados con la respuesta de una sociedad como la de Panamá que al final comprende que somos una sociedad diversa. Somos capaces de abrazar tanto al migrante que transita como al que se queda”, dijo.