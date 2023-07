Crispano Adames advierte que es necesario un giro de timón institucional y político

Adames dijo que si los diversos problemas no se enfrentan con estrategias y políticas públicas coherentes, esa acumulación estructural puede desbordarse

Crispiano Adames, presidente saliente de la Asamblea Nacional. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El ex presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Crispiano Adames, advirtió que Latinoamérica y Panamá viven tiempos difíciles y complejos que ya no sin atribuíbles exclusivamente a la pandemia de covid-19, por lo que advirtió que no caben decisiones unipersonales porque ese tipo de decisiones, “debilitan a las organizaciones y a los gobiernos”.

En su discurso de despedida de su gestión, Adames sostuvo que las decisiones que se ajustan con la época son las que nacen de acuerdos colectivos y del diálogo sincero y franco.

“Ese diálogo debe reinstalarse con todos los sectores y y fuerzas sociales” dijo.

Agregó que es de la opinión de que los desafíos del siglo XXI, que tienen que ver con la reactivación económica post covid y las consecuencias del cambio climático, exigen que no sigamos entregando a las transnacionales nuestras riquezas naturales, condenando el futuro bienestar social del país.

“Basta ya de someter nuestra soberanía y su estructura económica. No podemos permitir que nos sigan cambiando espejitos por oro, cobre, manganeso y molibdeno como lo hacías los conquistadores a nuestros hermanos originarios”, señaló.

Advirtió que algunos acontecimientos están acumulando un resentimiento en la sociedad panameña, “y quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlos miran hacia otros lado, (incluyendo a la Asamblea), pensando que desaparecerán los mismos por combustión espontánea”.

Aseguró que si esos problemas no se resuelven, no se atienden o no se enfrentan con estrategias y políticas públicas coherentes, esa acumulación estructural puede desbordarse como ocurrió en las protestas en julio pasado “con justa razón y establecer criterios de Estado y gobierno fallidos”.

“Sigo convencido que si en este país no se da un giro de timón institucional y político en la conducción, la esperanza que vive en el alma de nuestros ciudadanos, se convertirá en desesperanza plena”, recalcó.

Con relación a su partido el PRD, Adames parafraseó a Omar Torrijos diciendo que: “El día que nuestro colectivo y sus tomadores de decisiones recorran las comunidades, las localidades, escuchando, consultando y atendiendo el clamor de ellas, no serán necesarias las concentraciones ni las grandes caminatas políticas, porque ellas (las comunidades) irán solas a las urnas por convicción”, concluyó.