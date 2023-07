Sin sorpresas, Jaime Vargas se impuso con 51 votos

Ricardo Torres (I), Jaime Vargas (C) y Corina Cano (D). Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

¡Sin sorpresas! El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jaime Vargas con 51 votos a favor fue escogido como nuevo presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional por sus copartidarios de la bancada perredista, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y de Cambio Democrático (CD), para la primera legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias (2023-2024).

Acto seguido, con 50 votos a favor fue elegido el diputado del PRD, Ricardo Torres, como primer vicepresidente de la directiva de la Asamblea y con 50 votos a favor, la diputada Corina Cano del Molirena, fue elegida como la segunda vicepresidenta del Legislativo.

Diputada Génesis le da la espalda a Yanibel Ábrego

Lo que no se esperaba fue el respaldo que la diputada Génesis Arjona de Cambio Democrático (CD) dio a Rony Araúz, postulado por Ana Giselle Rosas como el candidato de la bancada de CD a la presidencia de la Asamblea Nacional.

“Durante cuatro años consecutivos este gobierno contó con el voto de esta curul que representa a 5 corregimientos, pero lastimosamente las comunidades que represento no ha recibido respuesta. Un gobierno que lo ha tenido todo, pero que se ha olvidado de su gente, por eso voto en oposición con mi bancada por Rony Araúz”, expresó la diputada Arjona al momento de emitir su voto.

La diputada Ana Giselle Rosas, al momento de postular al candidato de su bancada, señaló “que la principal fuerza de oposición no avala, no negocia, no se entrega, no le da la espalda a miles de panameños que no saben hoy como van a enfrentar sus días”.

Los diputados Rony Araúz, Ana Giselle Rosas e Iván Zúñiga, están alineados con el presidente de la junta directiva de CD, Rómulo Roux y ahora se suma la diputada Arjona, quien durante dos periodos consecutivos votó por el candidato del PRD y formaba parte de los denominados “diputados rebeldes”, liderados por Yanibel Ábrego, mayor contendora de Roux.

Así las cosas, la diputada Genesis Arjona, fue postulada como candidata de la bancada de CD para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, sin embargo solo logró 4 votos a su favor.

Los diputados ausentes

La gran ausente en la escogencia de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, fue la diputada Yanibel Ábrego de Cambio Democrático (CD), quien lidera el grupo de los diputados rebeldes de esta agrupación política.

Sin embargo, fuentes a lo interno de su equipo de campaña dijeron que la diputada Ábrego se encuentra en estos momentos recorriendo el país para ganar de manera contundente la candidatura presidencial del partido que irá a primarias el próximo 9 de julio.

La Bancada del Partido Panameñista sin candidato y abstención del voto

En esta ocasión, la bancada Panameñista decidió no postular candidato para la presidencia, primera y segunda vicepresidencia y tampoco votaron por los candidatos de las otras bancadas, puesto que decidieron abstenerse a emitir el voto.