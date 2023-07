Z. Rodríguez presenta denuncia penal contra funcionarios del TE por anulación de firmas

La diputada Rodríguez presentó la denuncia ante la Fiscalía Metropolitana. Cedida

La precandidata presidencial por la libre postulación Zulay Rodríguez interpuso ayer ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el jefe de la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), Osman Valdés, tras detectar supuestas irregularidades en al menos 10.841 firmas de respaldo a su candidatura que, asegura, han sido rechazadas por el Tribunal Electoral.

Rodríguez incluso denunció la presunta desviación de firmas de respaldo suyas hacia otras candidaturas.

Según la diputada, la denuncia va dirigida contra Valdés y otros funcionarios del TE, por la presunta alteración en el proceso de recolección de firmas.

Explicó que le han quitado dos y hasta tres veces 591 firmas, y que igualmente le eliminaron otras 10.481 firmas, de las cuales casi 9.000 fueron con intención de voto, porque los firmantes señalaban que querían darle su respaldo.

Detalló que con relación a estas últimas firmas, no le dieron recurso de apelación.

Cuestionó también que a cada rato cambien los decretos relativos al proceso de recolección de firmas, dijo que hay una inseguridad jurídica, porque ni siquiera quieren revisar los videos en los que los firmantes expresan la intención de respaldarla.

Explicó también que ha documentado seis casos de desviación de firmas en los que las personas que le estaban dando las firmas de respaldo a través de la app del celular hicieron todo el procedimiento, se hizo el reconocimiento facial, se hizo el video y se mandó al Tribunal Electoral, pero cuando fueron a verificar la firma, las mismas no le fueron contabilizadas a ella, sino que se las enviaron a otro precandidato.

“Yo no confío en el Ministerio Público, el procurador es enemigo manifiesto mio, pero la ley señala que yo tengo que acudir. Tengo más de 591 firmas anuladas, 10.481 firmas con intención de voto que me han eliminado ellos”, precisó.

Agregó que lo que en un principio querían era sacarla del ruedo político, “pero como no han podido sacarme del ruedo político, estas últimas semanas me han sacado a diario 400 firmas, al día siguiente me sacaron 365 y ayer (domingo) me quitaron 65 firmas de video en las que las personas señalaban que me estaban dando el voto y las firmas de manera voluntaria”.

Aseguró que el fraude que quieren hacerle ya lo consignó a través de una auditoría forense, que asegura es su prueba idónea “donde se están demostrando todas estas arbitrariedades, excesos e irregularidades y hasta hechos delictivos de alteración de lo que es el registro de las firmas a nivel de la app del celular y quioscos del Tribunal Electoral”.