Ricardo Martinelli ya tiene su compañero de fórmula

Ricardo Martinelli acude a votar en las primarias de su partido. ArchivoLa Estrella de Panamá

El candidato presidencial del Partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, anunció que ya tiene el nombre de quien será su compañero o compañera de fórmula para los comicios electorales del 5 de mayo de 2024.

Aunque no dio el nombre ni dijo en qué fecha exactamente dará a conocer quién será su vicepresidente, Martinelli aseguró que tiene su plan b por si lo inhabilitan como candidato presidencial, tras el proceso judicial que enfrenta por el caso New Business.

En cuanto a las alianzas con otros colectivos políticos, Martinelli reiteró su coalición con el partido Alianza, luego de que el pasado sábado en una votación simbólica, los miembros de la junta directiva de este colectivo político, liderado por José Muñoz, aprobara de forma unánime su alianza con el partido Realizando Metas (RM).

Por otro lado, algunos miembros del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) renunciaron al partido y se inscribieron en el partido Realizando Metas. El exmandatario aseguró que hoy por hoy ve a la actual dirigencia ligada al candidato del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, en una alianza no más allá del 31 de mayo de 2024.

Aseguró que si el PRD pierde las elecciones, le darán una patada “ya me lo hicieron a mí”.

Martinelli señaló que no ve que se concrete la gran alianza opositora de los partidos Cambio Democrático y Partido Panameñista. “Hay una de egos e intereses ahí, mírame y no me toques”.

Mientras opinó que el Partido Popular (PP) hizo una jugada fenomenal al postular al expresidente Martín Torrijos, porque tiene un buen caudal político.

En torno a partidos como Movimiento Otro Camino (Moca), Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), dijo desconocer el futuro de estas agrupaciones políticas.

Para el candidato presidencial, llegarán con candidatos presidenciales el Partido Revolucionario Democrático, Realizando Metas, y los candidatos por la libre postulación “calculo que va a haber de 4 a 5 candidatos, más los independientes”, dijo Martinelli.