Brasil vende a Panamá cuatro aviones militares A-29 Super Tucano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva (der.), recibe a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino este jueves, en el Palacio del Planalto en Brasilia.
Agencia EFE
  • 28/08/2025 12:45
La venta se anunció durante el encuentro que mantuvo Mulino con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de Planalto.

Brasil venderá a Panamá cuatro aviones A-29 Super Tucano, que serán destinados al Servicio Nacional Aeronaval del país centroamericano, según un acuerdo suscrito este jueves 28 de agosto durante la visita a Brasilia del presidente José Raúl Mulino.

En una declaración a la prensa, Lula dijo que “el acuerdo no está 100 % preparado”, pero en tono de broma afirmó que “ya no hay retorno” porque Mulino recibió de regalo una maqueta del avión militar.

En la ceremonia no se ofrecieron detalles financieros de la operación, aunque el pasado enero el Gobierno panameño ya había anticipado que gestionaba la posible compra de cuatro aviones A-29 de Embraer por 78,2 millones de dólares.

El pasado abril, Embraer anunció que el Gobierno de Panamá eligió el A-29 Super Tucano como el avión de referencia para las tareas de vigilancia y protección del país centroamericano.

El A-29 Super Tucano, un avión militar ligero, será usado en tareas de patrullaje y respuesta ante emergencias y para la lucha contra el narcotráfico, según adelantó el Gobierno panameño el pasado enero.

Lula y Mulino mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de Planalto y posteriormente, el presidente panameño asistirá a un evento empresarial organizado por la Confederación Nacional de la Industria y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

