Proponen revisar todo el sistema de compra de medicamentos

Los sistemas y responsabilidades como están estructuradas no permiten una solución al histórico problema

Se requiere de un sistema de información gerencial. Shutterstock

El desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, así como sus precios, responden a causas complejas y multifactoriales.

En la Caja de Seguro Social (CSS) algunas voces sugieren una revisión integral del sistema de compras.

Para el economista y exdirector de la CSS (1999-2003) Juan Jované, lo ideal es revisar todo el sistema de compras y evitar la “discriminación de precios” de la que es objeto el país, donde los fármacos se venden a un precio mayor que en otros países.

Y aunque reconoce que la situación es conocida, la catalogó de “competencia desleal”.

Jované propone que esa verificación permita a lo interno de la CSS acelerar las compras, y ello tendría que ir de la mano con una fiscalización oportuna de la Contraloría, además de que la Sala Tercera de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia no demore uno o dos años en atender las impugnaciones.

Vicente Archibold Blake, abogado y docente de la Universidad de Panamá, cree que la distorsión para el desabastecimiento radica en la licitación.

Afirmó que los procesos de licitación pública para la adquisición de medicamentos, tanto en la CSS como en el Ministerio de Salud, en muchas ocasiones se tornan en una opacidad.

Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) piensa que “los fondos de la CSS están siendo robados por mafias organizadas desde el poder económico, y estas mafias farmacéuticas que denunciamos son cinco, son las que se presentan en la licitación, controlan el mercado junto con (definitivamente) las autoridades que están dentro y fuera de la CSS. La verdad es que hay una mancuerna perfecta, por la cual este tipo de modus operandi se desarrolla con plena impunidad en Panamá”.

Pero, ¿cuáles serían las posibles soluciones para el desabastecimiento de medicinas?

El exsubdirector de la CSS (2019-2022) Francisco Bustamante las desarrolla en cinco puntos:

1. Para una gestión eficiente del abastecimiento de medicamentos se requiere: Un sistema de estimación de demanda efectivo. Un proceso de licitación adecuado para el manejo de medicamentos. Un sistema logístico de recepción, registro, custodia y despacho de los medicamentos. Y una gestión en las farmacias que dispensan los medicamentos, ya sea por ventanilla o dentro de las instalaciones del Seguro.

2. Como condición necesaria para poder operar ese sistema, agrega Bustamante, se requiere un sistema de información gerencial (SIG), alimentado por (i) informa oportuna en tiempo real, (ii) sistema de estadísticas con actualizaciones y, (iii) un sistema de gestión contable financiero capaz de llevar al día los inventarios todos, particularmente en este caso de insumos y medicamentos. III. Estimación de la demanda. Hay distintas maneras para esta crítica fase, (a) consumo histórico, (b) morbilidades, ya que la demanda de medicamentos es una demanda derivada de las atenciones médicas y la proyección de variación de esas morbilidades y, (c) un combinado de los otros dos.

En la Caja se usa el consumo histórico y la entidad que hasta la fecha lo ha realizado es Logística.

Los bodegueros, ya que los médicos no han asumido un rol gerencial en el tema. Y Compras se limita a la tramitación de acuerdo con lo que establece la ley de adquisiciones que se usa para comprar desde lápices hasta equipos, etc.

3- Los sistemas y responsabilidades como están estructuradas no permiten una solución. Para dar un ejemplo: lo que Logística consideraba la demanda “yo les decía que más parecía la oferta. Ellos tomaban lo despachado en un periodo dado. Le sumaban el consumo promedio para el tiempo que calculaban tomaría la licitación, adjudicación, contratación y recepción de medicamentos.

Pero por falla de los sistemas no tenían los inventarios al día. Parte de ellos en kardex. Y lo más grave: no consideraban las recetas no surtidas.

Por la falta de sistemas no tenían la gestión de los datos existentes en la atención médica. Hay datos, pero no un gestor informático adecuado.

Tampoco el concepto de big data para administrar los datos y extraer verdadera inteligencia estratégica para estimar la demanda.

4. Compras gestiona licitaciones y contratos. Los roles se superponen en ocasiones. La reserva de fondos por contratos es una gestión que puede mejorarse ampliamente.

Y los rechazos de Contraloría. “En nuestra época se hizo un levantamiento donde la ocurrencia de errores era mayor. Resultó en los informes de recepción que son críticos para agilizar los pagos ante la Contraloría. El programa, originalmente diseñado por el director general (Enrique) Lau apuntaba a resolver estos temas de gestión informática. Todavía es un pendiente. Entretanto, los procesos son lentos, manuales y con recurrentes errores. Hasta que no se resuelva esto, las mesas de medicamentos en el mejor de los casos alivian el abastecimiento puntual, pero no resuelven el problema sistémico”, apuntó Bustamante.

5. Relación con las farmacéuticas. Las licitaciones de precio único (LPU) son un instrumento positivo. En ellas los intermediarios asignan los precios de acuerdo con los laboratorios farmacéuticos.

Las multas por entrega tardía son muy poco punitivas. Y dado los atrasos en el pago, los informes de recepción defectuosos, a fin de evitar caer en vigencia expirada que entraña un riesgo alto de demora en el cobro de las cuentas, puede influir en que las entregas a fin de año no se cumplan.

“En una ocasión hablamos con unos 20 proveedores y nos comprometimos a tramitar sus informes, y la mayoría entregó basada en mi promesa”.

Ahora, ¿el problema de desabastecimiento de medicamentos oportuno tiene solución? Sí, dice categórico Bustamante.

¿Lo resuelve la mesa de medicamentos? No, también dice de forma categórica.

En el mejor de los casos lo alivia. La solución es sistémica. Legal. Recursos humanos. Pero, sobre todo, decisión política.