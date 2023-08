Martinelli cuestiona sistema judicial y sugiere ley del derecho al olvido

El candidato presidencial de RM, Ricardo Martinelli Berrocal sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Editorial del Grupo GESE. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Seguro y confiado de que ganará la Presidencia de la República en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Así se muestra y luce el candidato presidencial del opositor partido Realizando Metas (RM), el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

En un encuentro con miembros del Consejo Editorial del Grupo GESE (El Siglo- La Estrella de Panamá), frente a periodistas de ambos diarios, el exgobernante contó algo de sus inicios en la política, sus diferencias con el expresidente Juan Carlos Varela, la crisis de la Caja del Seguro Social, una futura ley del derecho al olvido y de sus problemas con la justicia. Aunque está plenamente convencido de que estará en la papeleta de 2024, se muestra muy confiado de poder traspasar sus votos a su compañero o compañera de fórmula, si la justicia lo llegase a inhabilitarle. “Sinceramente, entre más me martirizan más subo”, enfatizó.

Martinelli recordó sus inicios en la política y sus acercamientos con el entonces partido Solidaridad, pasando por la creación del partido Cambio Democrático (CD), con el cual alcanzó la Presidencia de la República en 2009 y del cual fue fundador, pero del cual ya no forma parte.

Alianza Martinelli-Varela “no la formó Estados Unidos”

Pausadamente y con su mirada fija, relató uno de los episodios más importantes de su carrera política y fue su encuentro el 20 de enero de 2009 en la embajada norteamericana (en la residencia del embajador), a la cual también asistió Juan Carlos Varela, quien también aspiraba a la Presidencia de la República.

“Ambos nos hicimos la misma pregunta: '¿Hacemos un acuerdo ahora? O nos entendemos después'. Y la propuesta de ambos fue: '¡Vamos al cuartito de al lado y vamos a hablar!' . Fuimos al cuartito y se hizo esa alianza. No la formó nadie, no la formó Estados Unidos, esa fue una alianza del momento de dos personas que tenían afinidad. Yo le compraba licor a Varela y le vendía melaza, había una afinidad entre ambos. Varela era mi mejor amigo, era una persona en la que yo confiaba. Uno a veces comete errores, pero el error de uno es que a veces se cree que la reciprocidad es mutua, y si no es mutua los actores la esconden muy bien; les voy a decir la verdad, ¡yo no me di cuenta!”.

Martinelli y sus dudas del sistema electoral

El exgobernante también recordó su dudas sobre el triunfo de Juan Carlos Varela en las elecciones de 2014. “Yo veía muy rara la decisión y fuimos al Tribunal Electoral y se formó un 'lerolé' y todo el mundo estaba en shock (...) Decía que era imposible que Varela haya ganado”.

Hago una analogía, porque es importante por lo que está pasando ahora. En aquel momento nunca Mimito, (José Domingo Arias, candidato presidencial de CD), estuvo arriba de Varela, y en la elección de Rómulo y Yanibel [En las primarias recientes de CD] nunca Yanibel estuvo arriba de Rómulo y esperamos hasta contar el último voto de Capira que era 85% a favor de Yanibel. Eso me preocupó en aquel momento, como me preocupa en este momento y me preocupa en el futuro aquí en Panamá”.

“Aquí todos los partidos tienen que estar muy pendientes, tener sus jurados de mesa y salvar su TER (Transferencia Electrónica de Resultados) porque verdaderamente, como me sucedió en aquel momento, yo tenía mis dudas [...]Puede ser que haya algo indebido. No estoy diciendo que lo va haber”, dijo.

Preocupado por designación de Varela como corrupto

Martinelli dijo también estar preocupado por la reciente designación de Juan Carlos Varela como corrupto, por parte de los Estados Unidos.

“Los norteamericanos lo designan como corrupto como vicepresidente y como presidente. Estoy muy preocupado por él, porque yo estoy seguro que él es una persona, aunque usted no lo crean, muy inestable”.

Cuestiona el sistema judicial y pide ley de derecho al olvido

Para el exmandatario, luego de ser extraditado de Estados Unidos a Panamá, por el proceso del caso 'pinchazos', “es que le empiezan a inventar 23 casos, incluyendo el de “New Business” al que tilda del caso “más ridículo del mundo” y posteriormente el caso Odebrecht.

“Allí empiezo a ver lo perverso que es el sistema judicial de Panamá. Cuando uno entra a esa moledora judicial, uno nunca sale. Tú sales muerto, no hay forma de ganar porque este sistema está hecho para que no funcione. Se gana al nivel de abajo, pero el fiscal apela, pasa al Tribunal Superior y si se gana en el Tribunal Superior, el fiscal puede ir a casación. El sistema en Panamá está hecho para que tú vayas a la moledora cuatro o cinco veces, antes de que pruebes o demuestres que tú eres inocente o culpable”, expuso.

Consideró además que en Panamá se debe aprobar la ley del derecho al olvido. “Aquí ningún periódico ni ningún medio debe tener publicaciones (por más de cinco años) (...) que tal persona hizo, dijo, atropelló, lo que fuere. Usted no puede penalizar a un individuo de por vida”, propuso.

'Tres veces me intentaron matar'. ¡Prepárense!, vienen más 'Varelaleaks'

También se refirió a su encarcelamiento en el Centro Penitenciario El Renacer, una vez fue extraditado desde Estados Unidos. Recuerda que cuando llegó preguntó que cuál era el lugar donde estuvo recluido el ex general Manuel Antonio Noriega y le indicaron el sitio. “No, yo no duermo allí. Me sale el espíritu” y optó por dormir en la sala comedor.

“Dicho sea de paso, allí me trataron de matar tres veces, Juan Carlos Varela, el jefe del Consejo de Seguridad y Rolando “Picuiro” López y sepa Dios qué otras personas. Todas las noche pensaba que me iban a matar”, recordó.

“Una vez no me querían sacar cuando tuve problemas con el corazón. En otra ocasión sí me sacaron del Hospital Nacional cargado, a las dos de la mañana, por orden de Varela. En otra ocasión me pusieron una culebra debajo de la cama para que me picara. Yo había puesto una trampa para ratón (trampa con pegamento) y allí se pegó una culebra patoca”. Y lanzó: “Hay una porción de eso en los 'Varelaleaks'. Por allí me dijeron que vienen nueve meses más de 'Varelaleaks'. Así que prepárense para lo que viene”.

Constituyente cobra más vigencia

El exgobernante de igual manera habló de la propuesta de diversos sectores políticos y de la sociedad civil que piden una constituyente para cambiar la Constitución.

En tal sentido, respondió que, este argumento de la constituyente cada vez toma más vigencia si la situación del país sigue deteriorándose, aunque por ahora, no parece estar convencido de aplicarla, si llegase a ser electo nuevamente como Presidente de la República.

“Cobra más vigencia -no estoy diciendo que yo lo voy a hacer- el que llegue a ser Presidente tiene que hacerlo de una vez porque si no lo hace de una vez, no se hace”.

Sostuvo que es un fiel creyente de que un gobierno de amplia mayoría puede hacer los cambios, siempre y cuando lo consensúe ampliamente con la sociedad y que en esa discusión haya “la menor cantidad de abogados posibles, con todo respeto”.

En el gobierno de 'Nito' gobiernan cinco presidentes

También se refirió al actual gobierno y sostuvo que como empresario tiene una visión distinta a la de un político, y mencionó una frase del filósofo John Locke al cual citó: “El mejor gobierno es el que menos gobierna”. Tras ello cuestionó la gestión de Laurentino Cortizo. “El problema de este gobierno es que tienen cinco presidentes: Nito Cortizo, Gaby Carrizo, Benicio Robinson, María Eugenia López y Roy Cortizo”.

“María Eugenia López (actual presidenta de la Corte) es un factor muy importante en la estructura de poder, aquí se usa la justicia para perseguir a quienes se oponen. No nos llamemos a engaño, aquí faltan contrapesos y balances. [...] Yo les digo una cosa, lo que me ha pasado a mí, yo no quiero que ni a Varela le pase”, dijo.

Crisis en la CSS

Con respecto a la crisis en la CSS destacó que el problema de esta entidad es más grave de lo que muchos se imaginan, aunque dijo creer que se puede arreglar sin tomar medidas paramétricas. “Porque aquí nadie se atreve, sino pregúntele a Macrón y pregúntenle a Ortega. Lo que quiero decir es que nadie toma unas medidas para ajustar la edad de jubilación, porque aquí va haber una gran intranquilidad en las calles. La generación de empleos es la clave de esto y la única forma de generar empleos en este país, es tener un sistema de justicia que funcione y que la justicia y la ley sean igual para todos”.

'A Gabriel Carrizo ni lo conozco'

Sobre sus posibles conversaciones con el candidato presidencial del PRD y actual vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo o con el candidato presidencial de Cambio Democrático, Rómulo Roux, para una posible alianza, Martinelli negó cualquier tipo de acercamiento con ellos.

“A Gaby Carrizo primero que todo, no lo conozco, nunca lo he visto y ni he hablado con él. A Rómulo Roux sí lo conozco muy bien, es un tipo muy inteligente, pero es un tipo que tiene otras debilidades y cualidades que verdaderamente me hacen mucho dudar, pero prefiero no hablar de ellos porque yo no he venido aquí a hablar mal de ninguno de ellos".

“Que se unan todos, a todos juntos les gano”, exclamó.

Próximo pacto con el Partido Alianza

Martinelli además hizo alusión sobre el futuro candidato de RM para la Alcaldía de Panamá. "Es una posición que está sujeta a las alianzas, el que marca en las encuestas es Chello Gálvez. Lo dejé libre, esos puestos se usan para alianzas. De hecho, estoy firmando con el Partido Alianza de José "Pepe" Múñoz, el 13 de este mes de agosto una alianza.

Seguro de trasladar su voto duro a su compañero de fórmula

Frente a una eventual decisión judicial que podría inhabilitarlo de ser el candidato presidencial del partido Realizando Metas, Martinelli cree que hay una política del gobierno del PRD para condenarlo y “de mucha otra gente”.

“Es lo que más le conviene al gobierno políticamente hablando. Pero yo tengo la ventaja que mi voto es tan duro que yo lo puedo traspasar. Mi voto es tan duro, que yo lo traspaso, y si me hacen más mártir, más lo voy a traspasar”.

Al ser consultado del por qué no traspasó esos votos a José Domingo Arias en la elección presidencial de 2014, en la que Arias fue derrotado por Varela, Martinelli respondió. "No pero si a Mimito yo no lo apoyé, A Marta él la tiró a un lado. Olvídense de eso, cada campaña política es diferente. Sinceramente, entre más me martirizan, más subo”, repitió.

Descartó anunciar cual será su compañero o compañera de fórmula para el 2024. “Es una persona muy allegada a mí, eso sí me lo reservo”.

Martinelli: ¿Usted escuchó de mi voz decir, voten por Yanibel?

De igual manera se distanció del respaldo que le habría dado a la diputada Yanibel Ábrego, quien fue derrotada por Roux en sus intenciones de convertirse en candidata presidencial de CD, en recientes elecciones primarias.

“Usted me vio haciéndole campaña a Yanibel... (sí) el último día. Yo nada más fui el último día y si la memoria no me falla yo nada más alcé la mano y me quedé callado [...] Usted escuchó de mi voz o un artículo o un tuit diciendo voten por Yanibel”, ripostó.

Se le recordó también la reunión con un grupo de diputados de CD y la propia diputada Ábrego en un restaurante de la localidad, y si con su presencia estaba endosádole su respaldo a Ábrego. De inmediato respondió: "Pero esos diputados son míos, si todos esos diputados responden a mí. [...] Yo hice a Yanibel, ¿quién tu crees que la apoyó a ella cuando corrió como independiente, yo la apoyé"?, exclamó.

La reunión de Martinelli con miembros del Consejo Editorial del Grupo GESE, forma parte de un programa de encuentros que se realizarán con todos los candidatos presidenciales. Ya visitó a este diario el candidato por el PRD José Gabriel Carrizo.