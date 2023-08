Ricardo Martinelli: “La gente vota por el qué hay pa' mi”

Martinelli optó por no profundizar sobre probables futuros aliados de su partido y su candidatura presidencial, pero prevé muchas alianzas multipartidarias en los cargos de diputados, representantes y alcaldes

Ricardo Martinelli, ex presidente de la República y candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM). Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El ex presidente de la República, y candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli hizo un breve análisis de la situación política del país, en medio del proceso electoral rumbo a las comicios generales del 5 de mayo del 2024 y afirmó que probablemente, tras las elecciones, nadie tendrá el control de la Asamblea Nacional.

Según el ex gobernante el sistema está hecho para que por ejemplo, en el circuito 8-2, en el distrito de San Miguelito (circuito plurinominal donde son electos siete diputados), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) siempre saque de dos a tres diputados, por el esquema del residuo.

Durante una reciente visita al diario La Estrella de Panamá, el ex gobernante también visualizó lo que prevé sobre el futuro de algunos de los actuales candidatos a la Presidencia de la República y la posibilidad de que varios de ellos decidan aliarse a otros presidenciables

En tal sentido, Martinelli tras resaltar sus altos niveles de aceptación en diversas encuestas que lo ponen en el primer lugar entre los aspirantes a la Presidencia de la República , expresó que cree que los tres candidatos independientes (Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha) se quedarán en la contienda hasta el final.

"Gaby Carrizo (del PRD) queda... el del Gobierno queda, (Ricardo) Lombana como es como atípico a los demás creo que también queda, él habla que él es independiente e imagino que él irá solo, Blandón... segundón. Yo creo que Rómulo (Roux) y Martín (Torrijos) van a correr. A decir verdad yo no sé (si todos van a correr)".

También manifestó que no se ve en una alianza con Maribel Gordón.

Martinelli, quien optó por no profundizar sobre otros probables futuros aliados de su partido RM, aparte del anunciado pacto con el Partido Alianza, agregó que sí ve muchas alianzas multipartidarias en los niveles de abajo para los cargos de diputado, representante de corregimiento y alcaldías.

Martinelli: “La gente vota por el qué hay pa' mi”

Martinelli también le restó importancia a la elevada percepción de corrupción que hay en el país y afirmó que la gente en Panamá vota es por el “qué hay pa' mi”.

“Aquí la gente primero piensa, pa' ellos, pa mí', qué hay pa mí. La gente vota por Ricardo Martinelli porque Ricardo Martinelli les resuelve, porque fui un presidente... que había trabajo, había oportunidades. La gente no vota por los problemas del país como tal, la gente vota por sus problemas (se golpea el pecho varias veces con una de sus manos abiertas). Por el no tengo que comer, el no tengo trabajo”, precisó.

Agregó que eso “es irrelevante cuando llega el momento de votar. La gente no vota por eso (por la percepción de corrupción). Noooo”.

El ex mandatario también fue consultado por su designación como corrupto por parte de Estados Unidos y si eso le pasaría factura frente al electorado.

Al respecto indicó que luego de la designación realizó dos encuestas y “en vez de bajar subí, subí dos puntos”. “Yo no sabía que... el que vota aquí es el panameño del día a día”.

Más adelante añadió que “lo que quieren los americanos es un presidente que traiga la estabilidad a Panamá, que haya crecimiento, por lo menos quieren que no se traspasen los problemas de Suramérica aquí a Panamá”.

De igual manera dijo que el país está atravesando una crisis económica “a otro nivel”.

“No puede ser que el litro de leche aquí cueste dos dólares, casi lo que cuesta el salario mínimo de una persona. La gente está pasando problemas allá abajo, muchos problema... esto es un caldero que va a explotar y cuando explote... a menos que pongamos a alguien allí que sepa y entienda qué es lo que hay que hacer”, indicó.

Continuó diciendo que: “Yo no quiero hablar mal de los otros (candidatos presidenciales), pero todos son la misma vaina, todos son igualitos, no van a resolver ningún problema... ninguno. La gente está pasando problemas allá abajo este es un caldero que va a explotar”, advirtió.