Giselle Perezblas presentará: ‘Elecciones en América Latina: Crisis, Ruptura de Paradigmas, Nuevas Narrativas

Conferencia Magistral: 'Elecciones en América Latina: Crisis, Ruptura de Paradigmas, Nuevas Narrativas'. Cedida

Este próximo 31 de agosto a las 9:00 a.m. en el salón Colibrí del Hotel Sortis, la estratega política Giselle Perezblas presentará la conferencia magistral: ‘Elecciones en América Latina: Crisis, Ruptura de Paradigmas, Nuevas Narrativas’.

Además, Carlos Fernández, presentará los resultados sobre la encuesta: ‘Qué piensa Panamá’.

La estratega política Giselle Perezblas, no solo se especializa en comunicación política, medios y manejos de crisis, como fundadora y CEO de “Auguro” cuenta con un sólido prestigio internacional por su trabajo electoral y manejo de crisis.

Su trabajo electoral destaca en países como Colombia, Francia, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Panamá y México; y cuenta con más de 100 campañas electorales, manejos de crisis gubernamentales y estrategias de contención comunicacional de desastres naturales.

Su ejercicio profesional se caracteriza por su deliberada preferencia en liderar procesos políticos, cuyos escenarios implican un reto en materia de operación territorial, mediática y política.

Tras realizar su trabajo con constancia, innovación, pasión, y sobre todo victorias, ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan el ‘Rising Star 2023’ por la publicación Campaigns and Elections en Washington DC, siendo la primera mujer latinoamericana en recibir este premio.

Fue reconocida en el 2016 como uno de ‘Los 300 líderes más influyentes de México por la revista Líderes y en el 2017 como uno de los 100 profesionales más influyentes en Política internacional, ese mismo año fue galardonado con el Premio a la Excelencia The Napolitan Victory Awardas, según The Washington Academy of Political Arts and Sciences.

En el 2018 fue reconocida nuevamente como una de las profesionales más influyentes en política y como Mujer ComPol según The Washington Academy of Political Arts and Sciences. En 2022 ganó el premio de los Napolitan Victory Awards por la mejor campaña Gubernamental y spot del año “Maestro de Vida”.

Desde el 2022 forma parte de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Consultores Político (AICP), y se ha enfocado en crear programas de empoderamiento femenino para distintas organizaciones.