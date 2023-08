Melitón Arrocha manifestó a “La Estrella de Panamá” que ante el escenario de que Rodríguez no sea el candidato a dirigir la comuna capitalina por la alianza entre CD, Panameñista y PAIS, él podría darle su apoyo

Sea o no el candidato a la alcaldía por la alianza, Raúl Rodríguez dice que no declinará

Raúl Rolando Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Panamá por el partido PAIS. Cedida

En las negociaciones por una alianza presidencial entre los candidatos José Isabel Blandón, del Partido Panameñista; Rómulo Roux, de Cambio Democrático, y José Alberto Álvarez, del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), aún no se ponen de acuerdo sobre quién será el candidato para dirigir la comuna capitalina en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Aunque pareciera que el candidato a la Alcaldía de Panamá del Panameñista, el actual representante de corregimiento de Don Bosco, Guillermo “Willie” Bermúdez, tiene ventaja sobre el candidato de PAIS, Raúl Ricardo Rodríguez, este último mantiene sus aspiraciones firmemente.

Pero en este ajedrez político pudiera entrar el panameñista Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación.

Melitón Arrocha manifestó a La Estrella de Panamá que ante el escenario de que Rodríguez no sea el candidato a la alcaldía de la posible alianza entre CD, Panameñista y PAIS, él pudiera darle su apoyo.

Melitón Arrocha, candidato por la libre postulación Archivo | La Estrella de Panamá

Luego de una reunión que sostuvieron ambas figuras, Arrocha señaló que Rodríguez es un candidato robusto para el segundo cargo más importante. “Cuenta con muchos de estos atributos para iniciar un proceso de conversación”.

Esta primera reunión fue básica y abordamos algunos de los temas que tienen que ver con el manejo de la ciudad capital, la recolección de la basura, la mala prestación de los servicios eléctricos, la disposición de la basura, en fin, yo creo que más cosas son las que nos unen que las que nos separan”, señaló Melitón Arrocha.

Aclaró que aunque no se atrevería a decir si lo propondría, lo que si puede confirmar es que han empezado un proceso de conversación, que no va a terminar ahí “esto no solo lo estamos haciendo con candidatos a la Alcaldía de Panamá, también a nivel nacional”, dijo Arrocha.

Empero, Raúl Ricardo Rodríguez dejó claro que de definirse una alianza entre CD, Panameñista y PAIS, y el Directorio Nacional de su partido decidiera apoyar esta nómina presidencial “definitivamente que mi apoyo sería 100% a esa nómina presidencial aunque a la alcaldía corramos por separado”.

“La alianza arriba no amarra abajo nada, pero sí sería lo ideal, porque al final estamos compitiendo contra un gobierno que está haciendo mucho daño a este país, que es el PRD”, dijo Rodríguez.

Mencionó que en el escenario de que tenga que correr solo como candidato presidencial y a la Alcaldía de Panamá por PAIS, se acercaría a otro candidato “y definitivamente sería Melitón Arrocha, pero no es algo que hemos ni pensado ni discutido en este momento”.

Dijo que Arrocha tendría que validar si le es interesante poder apoyarme a mí “porque yo necesito el voto que le vayan a dar a todos los candidatos presidenciales, no solo el de mi alianza, quedaría de parte de él”, agregando que con solo el apoyo de él (Raúl Ricardo Rodríguez) eso le va a dar visibilidad en la estructura del distrito de Panamá “y él lo necesita”.

Finalizó diciendo que “si yo llego a correr solo a la Alcaldía de Panamá, Melitón entendería que yo tengo un compromiso de alianza con la nómina presidencial CD Panameñista y PAIS”.