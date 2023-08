Martinelli y Carrizo siguen en un empate técnico

El campamento, laborei ctotatis utae rempore t CREDITO CREDITO CREDITO

La primera medición sobre la preferencia del electorado con los candidatos presidenciales definidos de los partidos políticos y por la libre postulación no tuvo mucha variación. El expresidente Ricardo Martinelli y el vicepresidente José Gabriel Carrizo siguen en un empate técnico en el primer lugar.

El simulacro de votación, si las elecciones fueran hoy, arrojó que en primer lugar llegaría el candidato del partido Realizando Metas, Martinelli, con el 29% de los votos, mientras que Carrizo, candidato del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvo el 28% de los votos.

En tercer lugar quedaría Rómulo Roux, candidato de Cambio Democrático, con un 13% de los votos. Con un 10%, José Isabel Blandón, presidencial del Partido Panameñista, un 7% votaría por Martín Torrijos, candidato del Partido Popular. Ricardo Lombana, candidato por el Movimiento Otro Camino, obtuvo el 5% de la preferencia electoral.

Ese es el resultado de la encuesta de Gismo Services, S.A. que se publica mensualmente en La Estrella de Panamá.

El campamento, laborei ctotatis utae rempore t CREDITO CREDITO CREDITO

El tamaño de la muestra es de 1.800 casos efectivos y tiene un universo geográfico en todas las provincias, más la comarca Ngäbe Buglé. El estudio se hizo del 19 al 23 de agosto con un margen de error de más o menos 2,3% y con un nivel de confianza del 95%.

Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados.

Ante la pregunta, ¿cuál de las siguientes figuras políticas considera usted que será el presidente de 2024?, Martinelli y Carrizo obtuvieron el mismo porcentaje que en el simulacro de votación, mientras que Roux se mantiene en el tercer lugar, pero con un punto porcentual por debajo del simulacro, es decir el 12%.

La encuesta se realizó cuando los panameños conocen los 10 candidatos presidenciales.

Entre los meses de junio y julio pasados, los partidos políticos eligieron por medio de las primarias a sus candidatos presidenciales. También finalizó la recolección de firmas para los candidatos de libre postulación que dejó a Zulay Rodríguez, Maribel Gordón y Melitón Arrocha con la mayor cantidad de firmas para la candidatura presidencial.

Los tres candidatos presidenciales por la libre postulación recolectaron 497.208 firmas, pero en la encuesta solo alcanzaron el 2% en la preferencia electoral, y en el caso de Arrocha, el 1%.

Otra de las mediciones que hace la encuesta de Gismo Services es por cuál candidato no votaría en las elecciones.

Ante esta pregunta, Martinelli es el más rechazado con el 35%, seguido de Rodríguez con un 18%, Gordón con el 13%, mientras que el 8% no votaría por Torrijos, el 7% del electorado no lo haría por Carrizo y un 6% no votaría por Blandón.

La encuesta señala que un 34% de la población se identifica con el gobernante PRD, en segundo lugar aparece Realizando Metas con el 15%, seguido de Cambio Democrático con un 12% y luego con 10% el Partido Panameñista.

El 5% de los entrevistados aseguró que se siente identificado con candidatos independientes.

Aceptación de Cortizo

El estudio midió la imagen del presidente de la República, Laurentino Cortizo, que mantiene una buena imagen entre el 48% de la población (8% muy buena y 36% buena).

En cuanto a las áreas que ha trabajado el Gabinete del presidente Cortizo, el sector agro es uno de los programas mayormente aceptados por los panameños: 7 de 10 panameños aprueban la gestión realizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Se mantiene la aprobación de la administración de programas sociales impulsados por el gobierno; un 72% de la población los avala.