Yazmín Colón de Cortizo: 'Para mí es un honor servir al país'

La agenda del Despacho de la Primera Dama se ha mantenido llena, apuntando al bienestar educativo y de salud de los panameños. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Propuestas hechas durante las campañas electorales pasadas y actuales han resaltado el deseo de eliminar por completo el Despacho de la Primera Dama. Citando una nota de 'La Decana' con fecha del 10 de agosto del presente año, ciertos partidos mantienen esta postura ya que consideran innecesario mantener la oficina porque “solo recibe presupuesto para realizar el trabajo que ya está asignado a otras instituciones”.

La Estrella de Panamá sostuvo una entrevista en sus instalaciones con la actual primera dama de Panamá, Yazmín Colón de Cortizo, quien comentó al respecto.

“Pienso que una primera dama jamás debe encargarse de las tareas que maneja una institución, y de esa manera he tomado mis proyectos y programas, porque me encargo de hacer algo que no realice ningún ministerio”, señaló.

Agregó que “al despacho llegan tantas solicitudes que atendemos a través de una de nuestras direcciones para darles la atención necesaria”.

'Cocinando Historia', un libro que recopila los gustos culinarios de los mandatarios panameños. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Colón de Cortizo conversó con el diario señalando los distintos proyectos que ha realizado a través de su gestión como primera dama.

Proyectos y programas

Iniciando desde 2019, la agenda del Despacho de la Primera Dama se ha mantenido llena. Además de las Olimpiadas de Robótica, lo cual es de suma importancia ya que “la educación siempre será mi prioridad número uno”, de Cortizo estuvo “en cuerpo y alma durante los periodos de vacunación” en el momento en que Panamá recibía la medicación necesaria para enfrentar el coronavirus.

“La salud es un tema de extrema importancia y estuve presente en el estadio Rommel Fernández asegurándome de que todo el proceso de vacunación se llevara a cabo en orden”, apuntó.

El programa “Ver y oír para aprender” vela por estudiantes de centros educativos vulnerables, realizando pruebas auditivas y visuales. Portal Web Despacho de la Primera Dama

Su responsabilidad en cuidar la salud del panameño no acabó ahí. La primera dama explicó que el despacho cuenta con tres unidades móviles llamadas “Salud sobre ruedas”, con las cuales “hemos recorrido todo el país realizando mamografías, ultrasonidos, papanicolaous, electrocardiogramas, trasladando vacunas (...) También hemos puesto implantes subcutáneos, lo que garantiza cinco años de protección para mujeres que desean tener una planificación familiar”.

A esto agregó que desde 2019, “hemos brindado alrededor de 87.000 atenciones a nivel nacional”.

Resaltando nuevamente como prioridad la salud y educación de Panamá, la primera dama empezó un proyecto llamado “Ver y oír para aprender” que se centra en visitar colegios en las comunidades vulnerables donde se realizan exámenes auditivos y visuales a los niños. “Desde 2019 se han atendido 14.574 estudiantes y se han entregado 1.902 pares de lentes”, detalló.

Durante el proceso, los pequeños podían escoger el color y la montura que desearan para sus lentes, los cuales también poseían blue block que reduce la transmisión de la luz azul emitida por las pantallas LED, limitando la fatiga ocular.

“Había casos más complicados y los niños necesitaban cirugías”, recordó la primera dama. “En ese caso nos encargábamos de referirlos a alguien para que fueran atendidos de la mejor manera según el proceso que necesitaran”.

“Subasta por la vida” ha sido otro proyecto en la agenda del despacho, que consiste en una subasta de arte que donaba el 50% del dinero recaudado al Instituto Oncológico Nacional. El otro 50% es para el pago de los artistas por sus obras.

“También realizamos visitas comunitarias en las cuales ofrecimos asistencia social. También nos encargamos de mantener y cuidar del parque Omar”, señaló.

“El parque Omar por muchísimos años ha sido dirigido por el Despacho de la Primera Dama y mucha gente opina que debería asumirlo la alcaldía, pero me ha encantado el parque y todo lo que hemos y logrado en él”, expresó.

“El parque Omar es un gran pulmón en nuestra capital, y para mí es un honor servir al país. Yo lo tomo como un honor y una responsabilidad enorme”, agregó.

Citando el portal web del Despacho de la Primera Dama, otros proyectos que se han realizado dentro de la gestión de Yazmín Colón de Cortizo han sido “Aprendo paseando” a través del cual se les brinda información a las nuevas generaciones sobre el patrimonio cultural de la nación, y “Biocomunidad” que se encarga de ofrecer asistencia social y competitiva al igual que intervenciones o servicios con el fin de transformar de manera positiva las comunidades vulnerables.

La primera dama planea continuar con todos los proyectos mencionados hasta que acabe el periodo electoral en 2024, y luego enfocarse en continuar su labor “desde el sector privado”.

“Estamos aquí para servir y a mí me ha llenado de mucha satisfacción”, expresó.

El rol como primera dama

“Te confieso que no me agrada mucho el término de primera dama, ya que eso somos todas las mujeres”, declaró de Colón Cortizo a 'La Decana'.

“Decir que existe una primera dama, pone por debajo a las demás. Es decir que existe una segunda, tercera y más”, dijo.

Debido a esto, cuando asiste a comunidades y pasa un tiempo con los menores de edad que se encuentran ahí, suele practicar un ejercicio: “Al dirigirse a mí como 'primera dama' los corrijo y practico este ejercicio de preguntarles a las niñas, ¿quién es la primera dama?, y les pido que digan su nombre. En el caso de los varones, les digo que mencionen el nombre de su mamá. Primera dama es un término muy protocolar y siempre pido que no me llamen así”.

Su rol ha sido aquel que se entrega a la comunidad y velar por su bienestar “sin tener protagonismo”, comunicó.

“He tratado de jugar el rol de mantenerme al margen. Esto implica que nunca me verás opinando sobre temas políticos, porque no me corresponde, a pesar de que me gusta y creo que la esposa de un presidente debe conocer sobre el tema porque es algo que te une en el matrimonio”.

Anécdotas

La primera dama está a meses de culminar su gestión, y conversando con el diario confesó que son muchas las anécdotas y experiencias acumuladas durante estos casi cinco años, que la han marcado y nunca olvidará.

“Primero, el contacto continuo con la gente, ya que es algo que me da mucha energía. También están todas las giras de trabajo que hemos hecho, que voy a extrañar enormemente. Tratar de ayudar a cambiar la vida y darle esperanza a las personas, que también seguiré haciendo desde el sector privado. Todo esto me ha dejado grandes enseñanzas”, aseguró.

“Pero desde el día uno he sabido que todo esto es pasajero y creo que eso me ha ayudado muchísimo a caminar siempre con los pies pegados a la tierra. y saber que estos son nada más cinco años que van a pasar y que los debes aprovechar para servir”, agregó.

Legado

En cuanto al legado que le gustaría dejar, Yazmín Colón de Cortizo apuntó a la educación. “Me gustaría que la educación y sobre todo la implementación del modelo Steam siga creciendo en Panamá. Que haya clubes de robótica y que los niños obtengan la mejor educación para que salgan preparados para las exigencias que el siglo XXI demanda”.

La primera dama culminó su conversación con 'La Decana' compartiendo un proyecto muy cercano a ella: su libro de gastronomía “Cocinando Historias”, el cual recopiló los gustos culinarios de todos los mandatarios del país desde Manual Amador Guerrero (1904-1908) hasta el actual presidente Laurentino Cortizo (2019-2024).