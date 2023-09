Zulay Rodríguez será la candidata de RM para la Alcaldía de San Miguelito

La diputada Zulay Rodríguez aclaró que no renunciará a su candidatura a la Presidencia de la República. Archivo La Estrella de Panamá

La diputada perredista Zulay Rodríguez Lu, candidata presidencial por la libre postulación confirmó que será postulada por el partido Realizando Metas (RM) para la Alcaldía de San Miguelito para las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Rodríguez aclaró que no renunciará a su candidatura a la Presidencia de la República, ni a la de diputada por la libre postulación, candidaturas que obtuvo luego de ser la que más firmas recolectó para ambos cargos de elección popular, según información del Tribunal Electoral.

Rodríguez explicó que puede correr por los tres cargos de elección popular porque obtuvo dos de ellos por la recolección de firmas para la libre postulación; sin embargo, la candidatura a la alcaldía sería por medio de un partido político, empero, de salir elegida en dos o tres de estos puestos, deberá escoger solo uno y en los demás quedará habilitada su suplente.

La diputada contó que el partido Realizando Metas no le puso condiciones, como la de inscribirse en el partido, por ejemplo.

Afirmó que no se va a inscribir en el partido Realizando Metas y que no va a renunciar al Partido Revolucionario Democrático.

“Siempre he competido y he buscado los votos a mi partido, el problema es que a ellos no les gusta que les señale lo malo y lo feo que ha ocurrido durante este gobierno, que lo critique y vote en la Asamblea en contra de sus proyectos de ley”, explicó.

¿Quién será su candidato a vicealcalde?

La diputada Rodríguez, confirmó a La Estrella de Panamá que su candidato a la alcaldía será Rubén Darío Campos.

Campos fue precandidato presidencial por el partido Realizando Metas, en las pasadas elecciones primarias de ese colectivo político.

Julio Villalobos, asesor de campañas políticas, señaló que Zulay Rodríguez no solo representa un segmento importante del discurso radical y del extremismo político, sino que también divide el voto PRD en el distrito de San Miguelito.

Dijo que con su entrada al ruedo para la alcaldía, al primero que desmonta es al actual alcalde perredista Héctor Carrasquilla; además de crear una polarización de extremos con la candidata de Vamos, Irma Hernández, que también se perfila con buenas opciones de la mano del diputado independiente Juan Diego Vásquez.

El experto en política indicó que la candidatura de Zulay Rodríguez representaría la antagonización de los polos extremos del pensamiento radical y producirá una campaña vibrante entre las posiciones conservadoras de Rodríguez y el liberalismo de Irma Hernández de Vamos.

Al tiempo que se acentuará el clientelismo oficialista de la mano del actual alcalde, Héctor Valdés Carrasquilla y los diputados oficialistas del PRD y del Molirena.

“Además de la importante presencia conservadora de las Iglesias católica y protestante que tratarán de influir en sus congregaciones sobre sus posiciones del matrimonio igualitario, aborto, entre otros temas de conflicto social”, señaló Villalobos.