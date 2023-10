Cortizo reitera 'importancia' del contrato y se refiere a la cumbre de presidentes

Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cedida

El presidente Laurentino Cortizo reiteró este miércoles 11 de octubre que el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A., con sus respectivas modificaciones “es bueno para el país”.

Cortizo recordó que el contrato, que fue modificado por el Consejo de Gabinete el pasado martes, representa entre otros beneficios la entrega al Estado panameño de cerca de $800 millones.

“Este contrato es bueno para el país, para los más de 114.000 jubilados y pensionados y es bueno para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, recalcó el mandatario.

Enfatizó que es bueno “para los tres distritos colindantes con la mina, cuyos corregimientos son muy vulnerables y es bueno para mejorar la calidad de la educación, porque se destinan $20 millones para el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador”.

El contrato con la mina regresa a la Asamblea. Archivo | La Estrella de Panamá

Cortizo explicó que una vez aprobado y sancionado este contrato ley, el Estado panameño se asegura ingresos provenientes de la empresa a través de dos cheques.

Añadió que uno de esos cheques, correspondiente a 2022, es por la suma de $395 millones, y el otro por $375 millones es de 2023, por lo cual el país recibirá de la compañía alrededor de $800 millones.

El mandatario indicó que es un contrato que pasa de $35 millones, que pagaba anteriormente la empresa minera, a $375 millones que entregará desde 2023.

Agregó que esos fondos serán utilizados para obras en los distritos colindantes con la mina, para el IVM de la Caja de Seguro Social, así como un aumento a los jubilados y pensionados.

Cortizo explicó que el contrato con las modificaciones, aprobadas por el Consejo de Gabinete pasará a la Contraloría General de la República para el refrendo y luego será enviado nuevamente a la Asamblea Nacional.

Con los cambios aprobados este martes se eliminaron del contrato las cláusulas de expropiación de tierras y se aclaró que Minera Panamá solo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera.

Además, que no puede extraer minerales fuera del área de concesión, entre otros aspectos.

Cortizo también se refirió a la polémica entre el Tribunal Electoral y los comunicadores sociales, y a la próxima cumbre de mandatarios de América Latina para analizar la crisis migratoria.

Cortizo dijo que no está de acuerdo con la prohibición impuesta por el Tribunal Electoral al periodista Álvaro Alvarado y dos medios digitales.

Cortizo detalló en su encuentro con medios de comunicación tras su gira de trabajo comunitario 153, que durante su administración nunca ha llamado a un dueño de un medio de comunicación por una información.

“En 51 meses que tiene la administración yo no he llamado a ningún dueño de medio, a ningún periodista por una noticia, que sé perfectamente bien, que tengo la información, que tu noticia está equivocada... o esa noticia responde a una línea editorial, pero eso es la democracia”, reiteró el mandatario.

Añadió que ha respetado y que seguirá respetando la libertad de prensa y expresión.

El presidente recordó que hace unas semanas le hicieron un homenaje en la Asociación Panameña de Radiodifusión, en el que su presidente reconoció que Cortizo nunca llamó a ningún medio.

“Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer”, reiteró al presidente, al tiempo que indicó que prohibir a un medio o periodista “que no digan esto, no digan lo otro, no estoy de acuerdo”.

Sobre la cumbre de presidentes latinoamericanos para analizar el tema migratorio –que se realizará en Chiapas, México–, el presidente Cortizo dijo que espera que en ese encuentro los gobernantes se pongan de acuerdo para lograr un flujo ordenado en el que se respeten los derechos humanos de miles de personas.

“Tenemos que ponernos de acuerdo como hermanos latinoamericanos, tenemos que llegar a un acuerdo; entiendo la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el bloqueo a Venezuela y las causas de la migración, pero tenemos que llegar a un acuerdo e ir avanzando en mejorar las condiciones de vida de las personas”, recalcó Cortizo.

Añadió que espera que la cumbre esté alejada de la retórica que sigue imperando en la mayoría de este tipo de encuentros. Los mandatarios ya han observado el tema de la migración, hay que ir analizando, hacer recomendaciones y aterrizar con propuestas; “no queremos retórica”, insistió el presidente.

Informó que hasta el momento han confirmado nueve presidentes de la región, incluyendo los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro; de Colombia, Gustavo Petro; y de Costa Rica, Rodrigo Chaves.