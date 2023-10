Camila Aybar, la fuerza de la juventud que lucha contra la minería

Camila Aybar, es una de las líderes de la agrupación juvenil 'Sal de las Redes'. Samy Cartman

Camila Aybar (27 años), es una de las líderes de la agrupación juvenil 'Sal de las Redes', que promueve las manifestaciones de protestas contra el desarrollo de la minería en Panamá.

Su presencia en las calles no es un capricho. Estudió administración de empresas, pero consiguió trabajo en áreas de sostenibilidad ambiental.

Le gustó lo que hacía y se especializó en la rama. Desde entonces, se ha dedicado a la defensa de los recursos naturales.

Forma parte de un grupo de jóvenes que promueve la gestión cultural, social y la participación ciudadana.

Y que ahora está uniendo “más fuerza que nunca” para movilizar a un país contra la minería.

Junto a otros catorce líderes juveniles, Aybar ha movilizado, todos los días, en la última semana, cerca de 40 mil panameños a las calles y avenidas de todo el país.

Han logrado sumar a su lucha a más 500 jóvenes y mediante grupos de WhatsApp y reuniones virtuales están en constante comunicación y coordinación de las manifestaciones de protestas.

Portando el emblema nacional, pancartas con mensajes de “no a la minería” y “protejamos nuestros recursos naturales” y megáfonos en manos han liderado a las masas y convertido en un particular fenómeno de las protestas.

Tienen un objetivo claro: exigen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en la brevedad posible, declare inconstitucionalidad un contrato entre el Estado y la canadiense First Quantum Minerals para explotar por 20 años prorrogables por el mismo periodo, la mina Cobre Panamá, ubicada en la costa del Caribe, que es más la grande de Centroamérica, explicó.

No sería la primera que ocurriría, comenta. El 21 de diciembre del 2017, la máxima corporación de justicia declaró inconstitucional el contrato para explotar la mina. Lo hizo 20 años después de haberse interpuesto el recurso.

“Como juventud, exigimos que la Corte haga nuevamente su trabajo, pero que sea mucho más ágil”, dijo.

La urgencia que los convoca es la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano (un sistema conectado de áreas protegidas, que se extiende desde México hasta Panamá), que atraviesa el proyecto minero.

Y que en la opinión de la activista dejaría de existir de continuar la actividad minera, a la espera de otros 20 años para que la Corte emita un fallo.

Los jóvenes se han apropiado del espacio público para ejercer presión y no contemplan abandonarlo hasta lograr su objetivo.

“Esto se termina con el contrato minero abajo”, advirtió la joven activista.

Lo han hecho con el argumento que el gobierno ha obstruido las medidas de diálogo y que las conversaciones que se realizaron en diferentes puntos del país para detener el desarrollo de la actividad minera no condujeron a nada.

En su opinión, existe un enorme descontento nacional: la población no quiere dar marcha atrás.

“Sal de las redes” nace del descontento de generaciones de panameños que no aprueban el desarrollo de la actividad minera en el país. Impulsa a los jóvenes a soltar las redes sociales y salir a las calles y mostrar al mundo que existe una nueva generación de panameños dispuesta a defender la biodiversidad del país.

La agrupación juvenil es parte del movimiento “Panamá sin minería”, que lleva años existiendo y realizando un activismo ambiental de docencia, difusión de contenidos y organización comunitaria contra la minería.

Aybar aseguró que es un movimiento independiente que no procede de ningún partido y que es producto del poder de organización de la juventud. No obstante, aseguró que nunca ha habido tantos jóvenes en la historia de la humanidad como hoy.

“Los que hoy estamos protestando y convocando a otros somos los mismos que no vamos a reelegir a los diputados ni a los mismos candidatos de siempre. Si no se toman acciones y no se escucha al pueblo, que en su mayoría es joven, no vamos a votar por ellos en las elecciones de 2024”, advirtió la activista, en una consigna que parece real y latente.

A los jóvenes se le han sumado los adultos, que vivieron la época de la dictadura militar panameña, que según la activista elogian la fuerza del movimiento que se ha formado.

Las protestas, sin embargo, han derivado en choques entre unidades del control de multitudes y manifestantes. Los cierres de calles y avenidas protagonizados principalmente por sindicatos de la construcción han provocado que miles de panameños no cumplan con sus jornadas de trabajo.

Y están causando cerca de $90 millones diarios en pérdidas a la economía, según aproximaciones de los gremios empresariales.

Han dado lugar al vandalismo de la propiedad pública y privada.

El presidente Laurentino Cortizo ha hecho un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y el libre tránsito.

Aseguró que no toleraría la anarquía. Cortizo recordó además que la actividad minera generaría 8 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

Para la activista juvenil, lo dicho por el presidente no es más que una consigna para desmeritar la lucha contra la minería.

En su conocimiento, este contrato no protege a los trabajadores. Tampoco representa un número significativo de empleos para reactivar la economía. “Panamá necesita 100 mil empleos”, detalló.

Sobre los trabajadores que quedarían desempleados de derogarse el contrato o declararse inconstitucional, Aybar señaló que es el gobierno debe darle respuestas.

“Nosotros como ciudadanía, como jóvenes, no somos quienes debemos dar respuesta a los trabajadores. La ciudadanía debe recibir propuestas y determinar si las acepta o no. Así como hemos determinado que no aceptamos el contrato minero”, concluyó.

Miles salen a protestar por octavo día

conflicto minero

Desde las 2: 00 pm, de ayer la Central Nacional de Trabajadores (CNTP), la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y gremios magisteriales se encontraban en la Vía España - a la altura de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen– protestando de manera pacífica contra la nueva relación comercial del gobierno y la empresa canadiense.

Mientras que una multitudinaria concentración pacífica se desarrolló desde las 3:00pm en el letrero 'PANAMÁ' de la Cinta Costera. Esta convocatoria la lideró 'Sal de las redes', un colectivo que aglutina a diversos sectores de la sociedad civil organizada.