Rosario Turner será la compañera de fórmula de Martín Torrijos

Rosario Turner, candidata a la vicepresidencia de la República, junto al aspirante presidencial del PP, Martín Torrijos.

La ex ministra de Salud, Rosario Turner será la compañera de fórmula del candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos, tras recibir el respaldo mayoritario de los miembros del Directorio Nacional de esta agrupación política.

Unos 67 directores del PP de 84 habilitados ratificaron a Rosario Turner, quien fue propuesta por Torrijos Espino durante la reunión del Directorio realizada ayer para afinar y completar la oferta política del partido.

Torrijos en su discurso manifestó que la situación que atraviesa el país es sumamente delicada, situación que asegura se pudo evitar si el presidente hubiera propiciado un verdadero debate nacional. “Pero el gobierno y la Asamblea prefirieron imponer un contrato ley con la minera, lesivo a los intereses de los panameños y con visos de inconstitucionalidad”, dijo.

Expresó que creyeron que aprobando, sancionando y publicando en un solo día el contrato, el problema quedaba resuelto. “Craso error. En las calles está la respuesta. La tesis de que aquí nunca pasa nada y que si alguien protesta es hasta el viernes o que el fin de semana todo lo enfría o si no lo apagan las fiestas patrias, ignora algo que se llama hartazgo colectivo”.

Mayer Mizrachi

Destacó que estas protestas valientes, cívicas donde los jóvenes han despertado la conciencia nacional y nos demandan un cambio de rumbo, nos exigen que cambie la política. “Que rectifiquemos porque los panameños no están dispuestos a ser espectadores mientras unos le roban el presente y su futuro. Quien no lo vea así no comprende la magnitud del problema ni lo complejidad del momento que vivimos”, indicó el aspirante presidencial.

Añadió que hoy concluye la configuración de la oferta electoral del PP; “atrás quedaron las diferencias de criterio, que son naturales pero que hacen perder tiempo y nos desvían del objetivo. A partir de ahora cerramos filas con desprendimiento y optimismo”, señaló Torrijos,

El ex gobernante expresó su satisfacción y plena seguridad de que su candidata a la vicepresidencia, representa un activo importante para la campaña primero y para el gobierno después. “Es una profesional con comprobada voluntad de servicio, a la doctora que fue la voz que nos daba seguridad en medio de la incertidumbre. La que pago un precio muy alto por ser honesta, por no ceder a sus principios, por ser integra, por poner a Panamá por encima de lo económico y político”.

Aseguró que Rosario Turner siempre ha estado a la altura de las circunstancias y lo estará nuevamente aportando su entusiasmo, sus conocimientos y su experiencia al bienestar de los panameños y al desarrollo social de la Nación.

Mientras que Turner, quien se desempeñaba como coordinadora de la campaña del expresidente Torrijos manifestó que aceptaba “este compromiso con humildad, convicción y con la voluntad de poner al servicio de los panameños toda mi experiencia y todo lo mejor de mí misma como siempre lo he hecho”.

Sostuvo que a pesar de las adversidades y la discriminación que sufren las mujeres, sus actuar como ministras de Salud demostró que no existen tareas que las mujeres no puedan cumplir, y que puedan aportar igual que los hombres al desarrollo nacional.

“Para mí siempre ha estado primero el país, sobre cualquier interés político o partidista. Y toda mi vida lo he demostrado. Hoy, esta mujer que está aquí frente a ustedes, sueña que esas mismas oportunidades que tuvo, puedan ser una realidad para todos los niños y las niñas de nuestro país. Creo en ese Panamá posible sin exclusión, para jóvenes y mujeres”, destacó.

El Directorio Nacional de PP también eligió al resto de precandidatos a diputado, alcalde y representante de corregimiento de las provincias de Bocas del Toros, Panamá Oeste y Veraguas, que estaban pendiente.

Mayer Mizrachi irá por el PP para la Alcaldía de Panamá

El Directorio Nacional de PP también eligió al resto de los candidatos a diputado, alcalde y representante de corregimiento, entre estos al joven empresario Mayer Mizrachi, quien será el candidato a la Alcaldía de Panamá por esta agrupación política. El abogado Roberto Ruíz Díaz, será su candidato a vicealcalde.

Inicialmente se esperaba que Mayer fuera postulado para este cargo por el partido Realizando Metas (RM), sin embargo luego se conoció que RM respaldaría la candidatura del diputado Sergio Gálvez, quien fue postulado para la alcaldía capitalina por el partido Alianza.

Frente a esta situación Mizrachi el pasado 24 de octubre se puso a disposición de todos los partidos que quisieran postularlo a la Alcaldía de Panamá y al parecer el único dispuesto a hacerlo fue el PP.

Tras el anuncio de que Mayer sería el candidato a la alcaldía por el PP, el candidato a la alcaldía capitalina por la libre postulación, Edison Broce escribió en su cuenta de la red social X que “hace días Mayer y yo nos reunimos y me sugirió postularme por RM y de paso buscar la postulación con Martín Torrijos. Descarté ambas. Hace tres días, al igual que hace un año antes de buscar mis firmas, me confirmó el apoyo a mi candidatura”. “Generando división se le hace el favor al PRD y partidos tradicionales”, posteó. En otro mensaje indicó que “Las puertas siguen abiertas para que trabajemos JUNTOS desde una candidatura realmente INDEPENDIENTE. JUNTOS, tendríamos un mayor IMPACTO, en lugar de perjudicar nuestras posibilidades de sacar del poder a viejos partidos políticos corruptos”, concluyó Broce.