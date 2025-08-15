Mulino logra acuerdo con Nestlé para reanudar compra de leche grado C

Luego de una semana de tensión y la alarma de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), el Gobierno nacional logró una intervención crucial en la crisis lechera del país. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció ayer 15 de agosto que Nestlé Panamá ha revertido su decisión y reanudará la compra de leche fresca a los productores nacionales, tras una reunión con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. 'Les tengo una primicia, la Nestlé va a comprar la leche', declaró el mandatario, quien había advertido días antes de que 'si no compran, no importan'. El anuncio trae un respiro inmediato al sector, aunque el trasfondo de la crisis, motivado por las importaciones y la competencia desleal, sigue siendo una preocupación.'A través del diálogo con Nestlé hemos logrado consolidar un acuerdo que garantiza la continuidad de las compras de leche a nuestros productores', dijo Moltó. Por su parte, Nestlé emitió un comunicado asegurando que: 'En los próximos, la compañía presentará una nueva versión de Leche Evaporada IDEAL con el sello Hecho en Panamá como parte de su esfuerzo por fortalecer la competitividad de l a industria láctea nacional'.