Colegio de Abogados pide a la Asamblea que cumpla sus funciones

El CNA indicó que hay que permitirle a la Corte Suprema de Justicia realice su trabajo. Archivo | La Estrella de Panamá

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que proceda a cumplir sus funciones constitucionales y no realizar actos que no sean de sus competencias dentro de la discusión de los proyectos de ley que deroga la Ley No. 406 y establece la consulta popular para determinar el futuro de la minería metálica en el país.

“Observamos con preocupación la intención de legislar de forma unilateral en relación al contrato minero, el país requiere que todos los involucrados en la potencial solución a la crisis que se atraviesa lo hagan con mesura y mucha responsabilidad”, destacó el CNA en un comunicado distribuido este miércoles 1 de noviembre.

Los integrantes del CNA recordaron que Panamá como un “Estado de derecho” debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, los momentos exigen proteger la institucionalidad del país, “que cada órgano del Estado realice las tareas que constitucionalmente le corresponde”.

Un punto que destacaron en el comunicado es que los contratos comerciales del Estado son acuerdos de dos partes y así deben permanecer, por tal motivo no se puede promover soluciones unilaterales que pueden crear mayores riesgos para el Estado panameño.

El CNA indicó que hay que permitirle a la Corte Suprema de Justicia realice su trabajo y pueda concluir con la decisión verdaderamente vinculante en este Estado de derecho, emitiendo su fallo sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas.