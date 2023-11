Avanza derogatoria de contrato minero; Asamblea frena consulta popular

Un grupo considerable de manifestantes se reunió ayer en la cinta costera. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este miércoles, en segundo debate, el proyecto de ley No. 1110 que deroga el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. (Ley 406) y que además establece una moratoria para la explotación de la minería metálica en el país, y puso pausa al proyecto de ley 1109 remitido por el Órgano Ejecutivo y que buscaba la convocatoria de una consulta popular para definir el futuro del contrato minero.

El proyecto 1120 a nivel general fue aprobado con 69 votos a favor 0 votos en contra y 0 abstenciones, y el artículo relativo a la derogatoria de la Ley 406 fue avalado con 63 votos a favor.

El periodo de intervenciones en este segundo debate, que se prolongó por al menos seis horas, se centró en la posición de un gran número de diputados de diversas bancadas que se manifestaban a favor de la derogatoria de la Ley 406.

Entre los diputados que avalaban la derogatoria estaba la perredista Zulay Rodríguez, quien recalcó que la derogatoria de la Ley 406 no era inconstitucional. Sostuvo que la facultad de la Asamblea es la de aprobar, rechazar y derogar, “no me vengan aquí con criterios distintos. Yo voy a hacer lo correcto, lo correcto es derogar”, dijo.

Como en días anteriores corearon consignas en contra del contrato minero. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

En tanto Rony Araúz, de Cambio Democrático (CD), precisó que la única opción en estos momentos era la derogatoria “de un contrato ley que ni siquiera debió discutirse ni aprobarse en esta Asamblea”.

Por su parte, Daniel Ramos, también del PRD, manifestó que ante el tumulto de personas que se opone en las calles a esta ley, lo que le toca a la Asamblea “tanto los que votaron a favor, como los que votaron en contra, y los que huyeron, que estaban y se fueron para no votar”, es tomar una decisión.

“Nosotros hemos visto el país en caos por diez días y el pueblo ha estado pidiendo la derogatoria de esta ley. Yo no voté a favor de esta ley, pero creo que definitivamente hay que derogarla”, exclamó.

No obstante otros diputados, en especial los de la bancada independiente, consideraban como lo más prudente esperar los tiempos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que tome una decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406, que ya fueron admitidas por la Corte.

En tal sentido, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez sostuvo que no cree que la Asamblea deba remediar un error cometido con otro error, y llamó a analizar las salidas jurídicas permitidas y “respetando ese clamor de ese pueblo al que tenemos entre bardas y al que no hemos permitido entrar a la Asamblea el día de hoy, y salgamos con una propuesta concreta que no se limita al debate que hoy estamos teniendo”, dijo Vásquez.

Agregó que si le pidieran decir hoy cuál es la ruta más beneficiosa para el país, no tendría respuestas. “Hemos escuchado a excelentes profesionales del derecho explicar unos y otros puntos de vista y, por eso, lo que toca ahora es analizar cada cuestión y deliberar”.

Añadió que lo que se requiere es un acuerdo, escuchando a la ciudadanía para alcanzar esa realidad “y por eso es fundamental que esta Asamblea retome el camino de la prudencia y analice debidamente cada artículo de este proyecto de ley”, indicó Vásquez.

Mientras que la diputada independiente Walkiria Chandler manifestó que como abogada se decantaba por respetar los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. “No por estar con prisas vamos a comprometer el futuro de la nación”. Agregó que cree que el momento de la Asamblea ya pasó, ya que hay sendas demandas de inconstitucionalidad en la Corte, y debido a que ya tanto el procurador general de la Nación como el procurador de la Administración se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406.

Consulta popular muere en su cuna

El presidente de la comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, luego de aprobada la derogatoria de la Ley 406 aseguró que el proyecto 1109 que buscaba convocar una consulta pública y que también debía ser discutido ayer en segundo debate, “no va”.

De hecho, en horas de la mañana circularon versiones de que el proyecto de la consulta popular había sido retirado por el Órgano Ejecutivo; sin embargo, Ávila dijo que esto no había ocurrido y que los diputados avanzarían estratégicamente hasta lograr la aprobación del proyecto derogatorio del contrato minero, lo que se concretó empezando la noche de ayer.

El proyecto 1110 deberá ser discutido hoy en tercer debate, cuando culmina el periodo de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen.

'Si la Asamblea aprueba la derogación, Cortizo debe vetarla'

Fuera de la Asamblea surgieron posiciones en torno a las consecuencias de la derogación de esta ley.

En tal sentido el exsecretatario general del PRD Pedro Miguel González indicó que el contrato debe ser declarado inconstitucional por la CSJ. “Ya los dos procuradores se han pronunciado en ese sentido. Si la Asamblea Nacional lo deroga con una nueva ley a todas luces inconstitucional, le hará un gran favor a la minera y será una nueva burla a Panamá”, advirtió.

Añadió que de esta manera la gente dejará de protestar creyendo resuelto el problema y la CSJ aducirá sustracción de materia en el tema. “La minera tendrá un argumento que hoy no tiene, y por temor, todos los concesionarios del Estado estarán presionando para que se declare inconstitucional la nueva ley”, destacó.

Sostuvo que el resultado será una gran decepción para nuestro pueblo y el triunfo de quienes están a favor de la destrucción del medio ambiente y la expoliación de nuestra riqueza mineral. Si la Asamblea Nacional aprueba la derogatoria de la Ley 406, el presidente Cortizo debe vetarla”, concluyó González.