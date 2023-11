El Conep exige se abran las calles para trabajar

La organización afirma que las personas que insisten, no están pensando en el país, tienen agendas ocultas y llevan a Panamá a un punto de no retorno

El presidente del Conep, Rubén Castillo en una imagen de archivo. Archivo | La Estrella de Panamá

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) exigió que se abran las calles para trabajar este domingo 5 de noviembre tras más de 10 días de protestas y cierres en diversos puntos del país en rechazo a la Ley 406 de 2023 o contrato-ley entre el Estado y Minera Panamá.

En la nota, el Conep, destacó que el cierre de calles produce graves malestares que afectan la vida cotidiana de las personas, destruyen la economía, líquida a las pequeñas, medianas y micro empresas y ponen en peligro a miles de empleos.

“La empresa privada quiere que haya trabajo y progreso. Si seguimos con la zozobra de los actos violentos y cierres de calles, se destruirá el futuro de todos”, afirmó el gremio en un comunicado compartido en redes sociales.

“Los que insisten en esta práctica, no están pensando en el país. Tienen agendas ocultas y quieren llevar a Panamá a un punto de no retorno. No aceptan la democracia, ya que prefieren el caos y la anarquía”, denunció la organización privada.

Y agregó: “Reiteramos que como panameños no podemos permitir que se destruya el futuro del país y mucho menos, que el mismo sea determinado por grupos que, al margen de la ley, atentan contra las garantías fundamentales que tenemos los ciudadanos”.

“Exijamos la apertura de las calles ya”, acotó el escrito.

Las protestas y los cierres de calles han interrumpido la cadena de suministro de alimentos frescos, medicamentos e insumos, así como el libre tránsito de enfermos y de la ciudadanía en general.