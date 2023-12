Publican en la Gaceta Oficial la inconstitucionalidad de la Ley 406

La Corte Suprema de Justicia dictó su falló el lunes 27 de noviembre. Archivo | La Estrella de Panamá

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406, la cual establecía el contrato entre el Estado y Minera Panamá fue publicado en la Gaceta Oficial esta sábado 2 de diciembre.

El artículo 6 de la Constitución Política de la República establece que “las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial”.

La magistrada presidenta de la CSJ, María Eugenia López, mencionó en su mensaje a la nación el pasado 28 de noviembre que la decisión de declarar la ley como inconstitucional se dio de forma unánime.

“Comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, acotó la magistrada presidente la Corte.

Tras conocerse la decisión de la CSJ, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, afirmó que el gobierno procedería “de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial, y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”.

“Todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que son finales, definitivas y obligatorias”, agregó el mandatario.

En tanto, Cobre Panamá aclaró que “hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros”.

Desde Cobre Panamá reiteraron su voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo que permita abordar estas y otras preocupaciones.

En referencia a la suspensión de los más de siete mil trabajadores, según la empresa, se debe a los “bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, que impedían la llegada de insumos, forzando la paralización de labores productivas”.

En ese sentido, Cobre Panamá solicitó al Ministerio de Trabajo (Mitradel) un pronunciamiento rápido para atender la incertidumbre que vive la fuerza laboral y sus familiares debido a la falta de respuestas de las autoridades.

Además, se insta al establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener debido a los últimos acontecimientos.

Acuerdo docente

Por otro lado, en la madrugada de este sábado 2 de diciembre, el Ministerio de Educación (Meduca) y los 26 gremios docentes llegaron a un acuerdo para la reanudación de las clases, confirmó el Meduca en un comunicado. El anuncio, que se da tras más de un mes de huelga en rechazo a la Ley 406, está enfocado en la “recuperación de contenidos académicos utilizando diversas estrategias pedagógicas, favoreciendo los procesos de nivelación y recuperación hasta el 29 de diciembre de 2023”.

El escrito detalla que, en el caso de los alumnos graduandos de noveno y duodécimo grado, se “realizarán los ajustes pertinentes en coordinación con las direcciones regionales y las comunidades educativas, las actividades de graduaciones, ni relaciones, recuperaciones académicas entre otras”.

La firma del acuerdo se da tras la convocatoria que el Meduca hizo a los docentes el pasado 1 de diciembre para coordinar el regreso a clases. Entre los participantes en la reunión estuvieron el viceministro Académico de Educación, Ariel Rodríguez Gil; la ministra de Educación, Maruja Gorday; el director General de Educación, José Carrillo; el Director de Asesoría Legal de Educación de Tercer Nivel, Virgilio Sousa y otros funcionarios.