Diputado Ávila cuestiona a su bancada tras distribución de comisiones legislativas

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila cuestionó la tarde de este miércoles en el Pleno legislativo a algunos miembros de su bancada, luego de que se definiera la conformación de las diversas comisiones legislativas.

Durante el proceso de votación en el Pleno, para la integración de las comisiones, Ávila pidió la palabra y manifestó que el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, le dijo antes de la votación que volvería (Ávila) a presidir la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

No obstante, el perredista reclamó que a última hora, no solo le habían quitado la presidencia de esta comisión, sino que fue sacado de la misma y que "antojadizamente" había sido incluido en la Comisión de Asuntos de la Mujer, a la cual consideró como nada despreciable.

Manifestó que, por el contrario, hay otros diputados que están como en cuatro comisiones, todas ellas relevantes.

Año tras año, entre las comisiones más disputadas por los diputados de las diversas bancadas están las de Presupuesto, Comercio, Credenciales, Economía y Finanzas y la de Gobierno.

"Ese es el problema que tenemos en el PRD, hay un grupo que está en las cuatro mejores comisiones. Yo no sé qué tienen esas comisiones, pero ahora yo veo que de la noche a la mañana, de un supuesto consenso, no solamente se me saca de la presidencia de la Comisión de Gobierno, sino que se me saca de esa comisión", exclamó.

Y agregó: "Aquí hay diputados del PRD que el día que se estaba haciendo la votación quedaron afuera de las comisiones porque hay un grupo que las quiere todas, para después el jueguito de que yo me bajo de esta y te doy esto... porque yo soy el bueno".

Ávila señaló que no va a "hacer mayor problema de esto" porque no necesita presidir una comisión "para ser Leandro Ávila". "Yo soy Leandro Ávila, pero molesta que este suscrito, dos veces miembros del Comité Ejecutivo de este partido, sea intratado de esta manera", expuso el diputado del circuito 8-6.

Minutos después, el también diputado perredista Crispiano Adames ripostó e indicó que Benicio Robinson es el presidente del PRD. "Es nuestro amigo personal, pero Benicio Robinson no es el que dice quién va a ser el presidente de una comisión, si eso fuera así prácticamente todo estuviese invalidado", afirmó.

El Pleno de la Asamblea finalmente aprobó la conformación de las 15 comisiones legislativas de trabajo, pero aún falta que esas definan los miembros de las directivas. Las comisiones quedaron integradas de la siguiente manera:

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales:

Zulay Rodríguez

Crispiano Adames

Roberto Ábrego

Benicio Robinson

Corina Cano

Juan Diego Vásquez

Rony Araúz

Marylín Vallarino

Luis Ernesto Carles.

Comisión de Presupuesto:

Benicio Robinson

Raúl Pineda

Crispiano Adames

Roberto Ayala

Javier Sucre

Néstor Guardia

Jaime Vargas

Miguel Ángel Fanovich

Gabriel Silva

Bernardino González

Itzy Atencio

Nelson Jackson

Marylín Vallarino

Yanibel Ábrego

Fátima Agrazal

Comisión de Comercio y Asuntos Económicos:

Ricardo Torres

Juan Esquivel

Gonzalo González

Luis Cruz

Francisco Alemán

Raúl Fernández

Elías Vigil

Edwin Zúñiga

Génesis Arjona

Comisión de Credenciales:

Roberto Ábrego

Luis Cruz

Gonzalo González

Jairo Salazar

Francisco Alemán

Lilia Batista

Ronny Arauz

Everardo Concepción

Economía y Finanzas:

Raúl Pineda

Ariel Alba

Melchor Herrera

Tito Rodríguez

Cenobia Vargas

Raúl Fernández

Pedro Torres

Dalia Bernal

José María Herrera

Educación, Cultura y Deportes:

Héctor Brands

Ricardo Santos

Alina González

Daniel Ramos

Corina Cano

Juan Diego Vásquez

Luis Ernesto Carles

Lilia Batista

Dalia Bernal

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal:

Kayra Harding

Víctor Castillo

Roberto Ábrego

Javier Sucre

Manolo Ruíz

Ricardo Torres

Jessenia Rodríguez

Leopoldo Benedetti

Hernán Delgado

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral:

Crispiano Adames

Víctor Castillo

Abel Baker

Juan Esquivel

Mariano López

Raúl Fernández

Hugo Méndez

Arnulfo Díaz y Ana Gissel Rosas

Comunicación y Transporte:

Eugenio Bernal

Olivares Frías

Víctor Castillo

Jaime Vargas

Tito Rodríguez

Adán Bejarano

Hugo Méndez

Arnulfo Díaz

Edwin Zuñiga

Relaciones Exteriores:

Fernando Arce

Alejandro Castillero

Mariano López

Eric Broce

Edison Broce

Everardo Concepción

Héctor Brands

Alaín Cedeño

Mayín Correa

Comisión de Asuntos Agropecuarios:

Eric Broce

Fernando Arce

Luis Cruz

Julio Mendoza

Manolo Ruiz

Adán Bejarano

Elías Vigil

Ana Giselle Rosas

Hernán Delgado

Comisión de Asuntos Indígenas:

Petita Ayarza

Abel Baker

Arquesio Arias

Ricardo Santos

Marcos Castillero

Adán Bejarano

Bernardino González

Leopoldo Archibold

Hernán Delgado

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo:

Petita Ayarza

Alina González

Arquesio Arias

Néstor Guardia

Tito Rodríguez

Edison Broce

Itzy Atencio

Leopoldo Archibold

Alaín Cedeño

Comisión de la Mujer, Niñez y Familia:

Leandro Ávila

Petita Ayarza

Kaira Harding

Corina Cano

Gabriel Silva

Zulay Rodríguez

Yessenia Rodríguez

Ana Giselle Rosas

Génesis Arjona

Comisión de Asuntos Municipales: