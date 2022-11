Partidos políticos buscan a sus aliados rumbo a las elecciones de 2024

Por el momento no se ha definido si los gobernantes PRD y Molirena se mantendrán como aliados en las elecciones generales de 2024. Archivo La Estrella de Panamá

Los diversos partidos políticos del país comienzan a afinar sus estrategias para concretar las alianzas electorales con miras a ganar la Presidencia de la República en los comicios generales de 2024.

Por un lado está el partido Realizando Metas (RM) liderado por el expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien mantiene conversaciones con los 15 diputados “rebeldes” del partido Cambio Democrático (CD) liderados por la diputada Yanibel Ábrego.

De hecho, el exmandatario apuesta porque la diputada Ábrego, en un proceso interno de elección, le arrebate el partido Cambio Democrático a su actual presidente Rómulo Roux.

Según analistas políticos, Martinelli sabe que tener a CD de su lado le daría un plus como candidato presidencial, ya que consideran que gran parte de la población relaciona a Martinelli con Cambio Democrático más que con su partido Realizando Metas, algo que los martinelistas piensan que le sería favorable en la elección presidencial de 2024.

Para Martinelli, luego de recuperar el partido de la mano de la diputada Ábrego, la alianza RM-CD sería un hecho.

Por otro lado, los partidos Cambio Democrático con su presidente Rómulo Roux, el Partido Panameñista, el partido PAIS y el Partido Alianza mantienen desde hace varios meses conversaciones para concretar su propia alianza.

“Estos cuatro partidos tenemos conversaciones muy serias. Tenemos una posición en común y es llevar a un candidato de esta alianza en la posición de candidato presidencial para 2024”, afirmó el presidente de PAIS, José Alberto Álvarez, quien agregó que no descartan conversaciones ni con el Movimiento Otro Camino (Moca) ni con el Partido Popular.

Agregó que estos cuatro partidos tienen definido qué es lo que quieren hacer en una alianza programática. “El candidato que salga de esta alianza será miembro de uno de estos partidos. Principalmente las candidaturas estarían entre Rómulo Roux, de Cambio Democrático, y José Blandón, del Partido Panameñista, pero es un asunto que está por definirse posteriormente”, indicó.

Al ser consultado sobre una fórmula presidencial entre el expresidente Ricardo Martinelli y como candidata a la vicepresidencia Yanibel Ábrego, Álvarez manifestó que si Yanibel le gana en una primaria o en una interprimaria a Rómulo Roux, entonces eso cambia todo el panorama.

No obstante, sostuvo que personalmente no ve la posibilidad de que Ábrego le gane a Rómulo Roux la dirección del partido Cambio Democrático.

Por su parte, Milagros Narváez, secretaria de comunicación del Movimiento Otro Camino sostuvo que en este momento el partido se halla concentrado en el desarrollo de varios procesos indispensables para una mejor organización y en las convocatorias internas a quienes desean ser precandidatos a cargos de elección popular a nivel nacional, entre otros proyectos.

“Hasta la fecha no hemos mantenido conversaciones ni consultas sobre alianzas con ningún otro grupo político”, indicó Narváez.

En tanto, Guillermo Ríos miembro de una de las facciones del gobernante Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), sostuvo que su grupo liderado por el diputado Tito Rodríguez, ha estado en conversaciones con otros sectores políticos e independientes, por parte de grupos del partido que no son afines ni forman parte del círculo cercano del presidente del partido Francisco “Pancho” Alemán.

No obstante, precisó que decir en este momento que ya hay una definición sobre posibles alianzas, es demasiado prematuro. .

Destacó que primero tienen que ver cómo resuelven a lo interno en marzo de 2023 el tema de la elección de una nueva dirigencia.

“Si el Molirena continúa en manos de Pancho Alemán, lo más seguro es que otros sectores no van a seguir su línea ni se van a querer cuadrar con él. Con Pancho Alemán el Molirena no tiene ningún futuro en ninguna alianza porque no van a ver al Molirena como un grupo serio”, concluyó Ríos.