Pedro Miguel González presenta reconsideración de decisión del CEN que excluye a 114 cargos de elección

El exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD, Pedro Miguel González, presentó tres recursos de reconsideración contra las Resoluciones 017, 019 y 020 del Comité Ejecutivo Nacional , que excluye de las primarias a 114 cargos de elección popular para futuras alianzas con otros colectivos políticos, de cara a las elecciones del 5 de mayo de 2024.

González, en el documento entregado en la se del de partido, solicita a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que reconsideren la decisión plasmada en las resoluciones y permita a los miembros del partido elergir y ser elegidos.

Alega que el CEN del partido violentó el debido proceso al remitir al Tribunal Electoral (TE) esta y otras resoluciones sin cumplir con lo establecido en el artículo 118 del estatuto que establece que: “toda decisión que adopten tales organismos en el ejercicio de sus atribuciones y que afecten a la membresía partidaria, o que sea de interés de esta, para que surta efectos, deberá ser puesta en conocimiento de los miembros del partido, mediante edicto, salvo los casos expresamente exceptuados”.

Señala que esta resolución establece una serie de reservas, excepciones o exclusiones de elecciones primarias se sustentan en el nuevo Artículo 355 del Código Electoral y el literal “s” del Artículo 33 del Estatuto del PRD, el cual trata sobre las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional.

El Artículo 335, indica que cuando el estatuto de un partido político disponga de sus candidatos a cargos de elección popular serán escogidos por elecciones primarias, pero con la posibilidad de que se excluyan o reserven de estas, cargos para acordar alianzas, estas exclusiones o reservas no podrán exceder el 40% de los cargos que deben ir a primaria, “este porcentaje se aplica a las postulaciones para diputado, alcalde y representante de corregimiento”.

“Cuando un partido decida postular su candidato presidencial mediante alianza, solo podrá reservar un 20% de los cargos, escogidos en el mes de julio del año anterior a las lecciones, como lo dispone el artículo 354”, dice el documento.

González en esta reconsideración indica que, la redacción de este artículo mantiene el mismo subrayado en ambas disposiciones y su finalidad debería ser el abrir más espacios que le permitan a un partido popular en alianza a determinados candidatos, y no el de acomodarse y acomodar a sus preferidos desde la dirección del partido, sin tomar en cuenta el daño que se le hace a su institucionalidad democrática, “así como a cientos de copartidarios que creyeron o quizás miles de copartidarios que creyeron tener oportunidad de participar en nuestro proceso interno”.

El dirigente del PRD, en cuanto a la Resolución 017 que tiene que ver con las reservas de cargo a diputado, sostuvo que es evidente la burla de la membresía del partido y la ciudadanía, tergiversando el concepto con el que desde hace casi 25 años se ha manejado esa facultad de establecer excepciones para alianzas, “cuando vemos que en circuito 1-1 de Bocas del Toro se exceptúan ambas curules que actualmente son ocupadas por dos diputados del PRD, entre ellos el presidente del partido Benicio Robinson”.

“¿Es que acaso se ha pensado en la posibilidad de ceder ambas curules a potenciales aliados? La respuesta es obvia. Se trata de una maniobra a todas luces burda, ante la faz del partido y del país, para lograr evitar el ejercicio democrático de las elecciones primarias, al que obliga el artículo 193 de nuestro Estatuto”.

Citó el artículo 193 del Estatuto del PRD: “A excepción del candidato a Vicepresidente de la República, la elección de todos los candidatos principales a cargo de elección popular, se efectuará por el sistema de la primarias ente los miembros inscritos en el partido que residan en la respectiva circunscripción, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral, en concordancia con el Estatuto del Partido y el Reglamento de Elecciones para cargos de elección popular, aprobado para tales efectos”.

Se exceptúa de los anteriores lo dispuesto en el literal “s” del artículo 33 del presente Estatuto, es decir que el concepto de obligatoriedad que establece el Estatuto, el cual sólo puede ser exceptuado por razones de alianzas, pretende ser violentado desde la decisión plasmada en la Resolución.

“Otro claro ejemplo de este pretendido abuso es el caso del distrito de San Miguelito, el Área de Organizacion más poblado y con mayor cantidad de inscritos en el partido, el cual desde esta y otras resoluciones se le está privando de elecciones primarias para diputado, alcalde y representante de corregimiento”, menciona.

Gonzales señaló que de las siete curules que irán a elección en 2024, todas están siendo exceptuadas, “con el absurdo argumento de que se trata de reservas para potenciales alianzas. ¿El PRD pretende otorgar 7 curules de San Miguelito a potenciales aliados en las elecciones de 2024? evidentemente no. se trata del mismo concepto burlesco”.

“Es decir, los siete candidatos que el PRD postule en San Miguelito para las elecciones del 2024 lo hará sin primarias, los mismos serán designados no elegidos, como reza la propia Resolución en cuestión, por el Consejo Directivo Nacional encabezado por el CEN que dictó la misma. Ningún precedente más nefasto y antidemocrático que éste en ña historia de nuestro partido”, cuestionó.

Además mencionó el caso de otras excepciones hechas que no son justificables. Como aquellas de los circuitos uninominales donde actualmente el diputado es miembro del partido. “¿Será que el actual CEN está pensando en ceder esos espacios a potenciales aliados? La respuesta es la misma: No. se trata de un mecanismo de premio y castigo que quizás algunos de los propios exceptuados no ha logrado ver”.

Otro mecanismo que a juicio de González, es antidemocrático para garantizar un comportamiento determinado en quienes quieren verse favorecidos por la dirección del partido y ser nuevamente candidatos a diputados en las próximas elecciones.

En cuanto la Resolución 119, señaló en los distritos de Panamá, San Miguelito y Colón, los tres municipios con mayor cantidad de electores y de inscritos en nuestro partido en todo el país, se han excluido de elecciones primarias el cargo de alcalde, en circunstancias en las que tres están ocupadas por miembros del PRD.

“¿Es que acaso se ha pensado en la posibilidad de ceder las alcaldías a potenciales aliados?, cuestiona González, y a su vez reitera que se trata de un mecanismo de premio y castigo que quizás algunos de los propios exceptuados no ha logrado ver.

Y en torno a la Resolución 020, dijo que las excepciones hechas para representantes de corregimiento no son justificables, porque actualmente el representante es miembro del PRD.

El pasado viernes, el Tribunal Electoral publicó las tres resoluciones y el listado en la que el CEN excluye de las primeras, que se realizarán el próximo 11 de junio, los cargos para diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.

Entre las reservas que aprobó el CEN están las curules de Bocas del Toro y San Miguelito, los feudos políticos de los diputados Benicio Robinsón y Raúl Pineda. En el listado también está la alcaldía del distrito de Panamá, que ocupa actualmente José Luis Fábrega.