Persisten tensiones a lo interno del PRD

Las pugnas a lo interno del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se acentúan cada vez más tras la decisión de reservar cargos de elección popular para las primarias y la supuesta imposición del Ejecutivo de algunos candidatos.

Fue en una reunión con copartidarios el pasado fin de semana en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, donde el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, y quien aspira a ser el abanderado presidencial del PRD para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, arremetió una vez más en contra de las reservas para las primarias de este colectivo político.

“La resistencia ya no existe, lo que existe es este valor agregado de las bases que hoy amenazan, que coaccionan, que desestiman, que dicen que tiene que haber un candidato; que no vengan a donde ustedes, que se mezclan con ustedes, sientan su sudor, ese no es el PRD que yo conocí, y por el cual me inscribí, ellos dicen que yo cambio de humor, pero no cambio ni de principios ni de bando”, expresó Adames a los presentes.

El Movimiento de la Resistencia, indicó Adames, fue creado porque había insatisfacción en el PRD, por lo que apuestan por abanderar “la humildad y la sencillez”, ya que “cuando el PRD gobierno al PRD le va mejor, pero no precisamente al PRD”.

Manifestó que va a recorrer el país, a escuchar las bases del colectivo político, sin coaccionar, sin amenazar, ni chantajear, ni comprar la conciencia de la gente, "porque el pueblo se merece hoy que un representante de los sectores más humildes pueda tomar decisiones junto a esa juventud”, indicó.

Instó a sus copartidarios, que no se dejaran confundir por los candidatos fantasmas que hoy tienen el respaldo del gobierno para avasallarlos, "porque lo que está en juego es el futuro de las nuevas generaciones por la cuales ustedes luchan”.

Reiteró una vez más que no va a declinar a sus aspiraciones presidenciales del PRD: "Hoy, sabiendo que estoy corriendo el más grande los riesgos y presión les digo que Crispiano Adames Navarro no se va a bajar, no va a desmayar”.

Dijo que el PRD debe tener una participación plena, primarias, la puertas abiertas, ser inclusivo y unitario, “verdaderamente el PRD es de la gente más humilde, de la clase media, de los sectores económicas progresistas, y si no es así: ¡pendejos somos si nos dejamos arrebatar nuestras conquistas!".

El recién lanzamiento de las aspiraciones presidenciales en las primarias del PRD, de José Gabriel Carrizo, dejó entrever lo fraccionado que está el grupo de los diputados del oficialismo, con estas dos figuras.

El diputado Adames, se refirió a las aspiraciones de la diputada Kayra Harding de reelegirse en el circuito 13-1 y no es un secreto a voces, que se peleará por esa curul con el actual director del Ifarhu, Bernardo Meneses.

“Aquí no puede venir cualquier Juan de Los Palotes a decir que va a comandar en Veracruz o que va a comandar en el distrito de Arraiján porque le dijeron que tiene las condiciones para hacerlo o porque repartió una beca o porque repartió una dádiva o una prebenda…tiene que estar aquí 24/7 para poder ser realmente un torrijista de pura cepa y de carne y hueso”, sostuvo Adames, refiriéndose a Bernardo Meneses.

Manifestó que la diputada Kayra Harding, tiene su carácter pero es inteligente, solidaria y no depende de una beca ni de una institución para dar su corazón a su pueblo, mientras que si hay otro que depende de otorgar becas y de ser funcionario para reconocer el sufrimiento de su pueblo.

Diputados como Jairo Salazar, Mariano López, Petita Ayarza, Julio Mendoza, apoyan la candidatura presidencial de Crispiano Adames, mientras que el diputado Raúl Pineda y el presidente del PRD, Benicio Robinson, respaldan las aspiraciones de José Gabriel Carrizo.