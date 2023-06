Fiscalización política, víctima de la falta de interés del Legislativo

¿Cuál es la principal función de la Asamblea Nacional? Para algunos esta labor se resume en el desarrollo, creación y modificación de leyes, pero para José Benítez, coordinador de una investigación sobre la labor fiscalizadora del Palacio Legislativo, que desarrolla la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, desde diciembre los diputados no solo se deben encargar de legislar, sino que deben darle prioridad a su rol fiscalizador.

"La labor legislativa no es la principal de la Asamblea, pues la Constitución de Panamá, en sus artículos No. 159, 160 y 161, que plantean las funciones legislativas, judiciales y administrativas del Palacio Legislativo, no establece un orden de importancia en estas tres funciones", relata Benítez durante un foro sobre transparencia activa, que organizó la Fundación Espacio Cívico, este 31 de mayo.

Es por esto que resumir el trabajo de la Asamblea Nacional en la promulgación de leyes es tener una visión sesgada de sus funciones, lo que termina afectando la labor que deben hacer los diputados, plantea el especialista.

Según el investigador, la Asamblea cumple un rol fiscalizador muy importante porque tiene la potestad de citar a los funcionarios para pedirles cuentas de su trabajo, algo que "no es una prioridad" para este Órgano del Estado.

"Aunque hay un vacío muy importante en el rol y reglamento de la Asamblea, el Legislativo tiene facultades fuertes para fiscalizar a los funcionarios, algo que no se está haciendo, por la cultura interna de la institución", pondera Benítez, en entrevista con La Estrella de Panamá.

Datos de la investigación que el equipo de Benítez está realizando y que se presentará a mediados de julio señalan que en el último año la entidad solo ha llamado a capítulo a ocho personas, a esto hay que sumarle otros tres funcionarios que fueron citados, pero que no asistieron y que no han recibido ningún tipo de amonestación por su ausencia.

"En los pocos casos en donde la Asamblea cita a un funcionario y este asiste, solo 18 de los 71 diputados hacen preguntas de forma activa", detalla el investigador de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Esta realidad contrasta mucho cuando se analiza los cientos de proyectos de ley que se presentan todos los años. "Hay un sinnúmero de leyes que se presentan, que no son de gran trascendencia para la ciudadanía y que ocupan todo el foco, sin pensar en que hay otras problemáticas que requieren de la mirada del Legislativo", considera Benítez, quien cree que es igual de importante desarrollar y modificar leyes, como garantizar que se cumplan y en eso, debe apoyar la Asamblea.

Para el especialista, un ejemplo de la importancia que tiene el trabajo de fiscalización de la Asamblea es evidenciado en la promulgación de la ley sobre propiedades horizontales. "La Asamblea desarrolló una investigación, consultaron especialistas e inclusive, desarrolló una ley, para regular los PH de mejor forma", esto tras crear un departamento dentro del Palacio Legislativo, que se enfoca en que las leyes se estén cumpliendo.

Otro caso que destaca el investigador es lo ocurrido con los albergues y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

"Se estableció una comisión de investigación, citaron personas, fueron a los lugares, hicieron informes y aunque la Asamblea no tiene el poder de destituir a nadie, esa participación alzó el perfil del caso, haciendo que más personas se involucraran y presionó al Ejecutivo para tomar medidas", señaló Benítez.

Según el investigador, esos casos son un ejemplo de la importancia que tiene el involucramiento de este órgano en el desarrollo de la política nacional, pues puede lograr grandes resultado en pro de la ciudadanía, solo falta desarrollar un mecanismo de trabajo, que le permita cumplir sus atribuciones, sin importar quienes la estén integrando.