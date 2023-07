Beby Valderrama renuncia a su precandidatura a diputado por libre postulación

'Yo no puedo permitir que un diputado que lo conocen como el diputado del sobre amarillo se vuelva a reelegir', dijo Valderrama.

A dos días de culminar el proceso de recolección de firmas de respaldo el exdiputado panameñista Rodolfo Beby Valderrama renunció a su aspiración por obtener una curul por la libre postulación por el circuito 13-3.

Valderrama, quien hasta este jueves 27 de julio contabiliza 2,786 firmas de respaldo a su precandidatura, señaló en un vídeo, a través de sus redes sociales, que ese circuito tiene un diputado que quiere volver a repetir, pero que no se lo va a permitir porque no representa los mejores intereses del país. "Solamente quiere volver a ser diputado para favorecerse a él, no al circuito y mucho menos al país”, dijo.

“Yo no puedo permitir que un diputado que lo conocen como el diputado del sobre amarillo se vuelva a reelegir, que pretenda que con la plata pueda seguir comprando votos, pues no se lo voy a permitir”, expresó el exdiputado panameñista.

Así las cosas, Valderrama indicó que si se van divididos los candidatos de libre postulación y de los partidos políticos, posiblemente el diputado al que se refiere vuelve a ganar “y yo aunque creo y sé que puedo ganar esa curul, también sé que el camino es mucho más difícil si no llego a contribuir consenso”.

Informó que a partir de este 27 de julio empieza apoyar automáticamente al candidato que decida postular el Partido Panameñista. “Ojalá vaya en alianza con varios partidos”.

A su vez, hizo un llamado a todos los candidatos que hoy aspiran a ser diputado de la República que hagan un frente común “para ganarle al mal y que el sobre amarillo pierda las elecciones de 2024”.