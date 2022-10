'La Doctora', un homenaje al legado de Lidia Sogandares

Vannie Arrocha Cedida

El 17 de octubre de 1907 nació Lidia Sogandares, quien se convirtiera en la primera mujer panameña que estudió medicina y ejerció como médica.

Justamente esa fecha fue la escogida por Vannie Arrocha, los familiares de Lidia Sogandares y por la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero para la presentación de 'La Doctora', biografía de una mujer que rompió moldes y abrió las puertas para muchas más que tendrían la oportunidad de dedicarse a una carrera como la medicina, en aquel momento, reservada solo para hombres.

El encuentro, realizado en conjunto con la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), y con la colaboración de la Biblioteca Nacional y del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, la presidenta de la Sociedad Panameña de Obstetricia, Isabel Lloyd, médicos pertenecientes a este colectivo, Carmen Sogandares de Mackenzie, sobrina de la doctora, invitados especiales y medios de comunicación.

Luego de algunas palabras introductorias por la directora administrativa de la Biblioteca Nacional María Magela Brenes y la presidenta de la SPOG, Isabel Lloyd, Sogandares de Mackenzie entregó una donación de fotos y documentos de su tía a la Biblioteca. Estos fueron recibidos por Guadalupe de Rivera, Directora Técnica de esa institución.

Fotos y documentos personales de Lidia Sogandares fueron donados a la Biblioteca Nacional por su sobrina. Cedida

Además, se realizó un conversatorio sobre la investigación de Lidia Sogandares que derivó en la publicación del libro, entre la historiadora Yolanda Marco y Arrocha, autora del libro.

Lo que más llamó la atención de Arrocha es lo poco que se sabía de esta mujer que tuvo un papel tan importante no solo en la práctica de la medicina sino en la forma como abriría las posibilidades de superación profesional de muchas otras mujeres.

El hecho de que se decidiera por una especialización en ginecología, para Arrocha demuestra las limitaciones que la propia doctora sentriría al momento de su práctica. Siendo la única mujer ejerciendo la medicina, ¿estarían los varones dispuestos a atenderse con ella?

Pero su práctica favorecería enormemente a las mujeres pues la médica, a lo largo de su carrera plantearía de forma pública la problemática de la salud sexual y la salud reproductiva de las panameñas a lo largo del siglo XX. Sogandares fue testigo de cómo afectaría la falta de políticas públicas el embarazo adolescente, la paternidad no responsable, la falta de planificación familiar. Muchos de estos problemas aún no se superan.

Conversatorio con Yolanda Marco y Vannie Arrocha Cedida

“Cómo no interesarme en tonces en una mujer visionaria que reconoció y denunció el complejo problema del embarazo en la adolescencia y la paternidad no responsable en 1949. Una profesional que no tuvo mirada de esprecio hacia esa mujer menos de veinte años con cuatro hijos sin padre, sino que se preocupó por su salud y su atención”, dice Arrocha en una nota adicional de su biografía.

Lidia Sogandares fue cofundadora de la Sociedad Panameña de Obstetricia y ginecología en 1947 y fue su primera presidenta mujer.

En la década de 1960, fundaría con el apoyo de otros médicos la Asociación panameña para el planeamiento de la familia, APLAFA.

Su don de gentes la llevó a tener una infinidad de ahijados. “Ella no se casó, no tuvo hijos, dedicó su vida a la medicina”, comentó Arrocha. Pero siempre estuvo muy ligada a su familia. le gustaba tejer en su tiempo libre y era asídua jugadora de lotería.

La periodista hace una pregunta a su entrevistadora, la historiadora Marco. ¿Es Lidia Sognadares un personaje histórico?

Pese a que el nombre de Lidia Sogandares no figura en ningún libro de historia, así como tampoco el de muchas otras mujeres con una larga trayectoria en sus profesiones o en la lucha por la igualdad de derechos,

“Fue una pionera en la ciencia médica, un personaje histórico de la medicina en Panamá y, por ende, de la historia panameña”.

La periodista Vannie Arrocha, es autora del poemario Y por este color de la piel. También es coautora de Pioneras de la ciencia en Panamá y de Pelaítas de ciencias, obras del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.