Reclamo social, el incidente es más que una sandía

Imagen en la cual se aprecia el edificio donde se dio el incidente (izq.), así como el muelle de Playa Prieta en La Ciénaga en 1880. Cedida

“Las circunstancias han sido contadas de diversas maneras, algunos dicen que el negro sacó su cuchillo primero o que provocó la pelea. La muchedumbre, como es usual bajo estas circunstancias, inmediatamente se alejó del sitio de la pelea”, narró entre sus páginas La Estrella de Panamá el 17 de abril de 1856, al explicar lo sucedido en La Ciénaga entre el panameño, José Manuel Luna, y el estadounidense, Jack Oliver.

Es imposible que un evento como el Incidente de la Tajada de Sandía pase por desapercibido en la historia del Istmo, especialmente por el significado que tiene el acontecimiento en lo que se refiere a la identidad nacional y sentimiento de soberanía del pueblo panameño.

Ciento sesenta y siete años después del suceso, se sigue indagando sobre qué fue exactamente lo ocurrido, lo que ha permitido a los expertos encontrarse con más de un dato interesante en el camino.

Debido a la conmemoración de 350 años del traslado del Arrabal a la Península de Ancón, el Patronato de Santa Ana ha iniciado proyectos para darle visibilidad a esta parte de la Ciudad de Panamá, debido a su naturaleza dinámica y sus calles llenas de historia.

Así luce actualmente el punto exacto donde ocurrió este incidente. Cedida

Parte de esta iniciativa ha incluido la reconstrucción de los hechos del Incidente de la Tajada de Sandía. A partir de la investigación sobre este hecho histórico, se han logrado obtener nuevas pistas sobre cómo y dónde sucedió realmente este acontecimiento.

“Parte de esta investigación es [sobre] aquellos lugares donde se dio lo ocurrido y ver los cambios del área presente que nos impiden reconocer fácilmente lo que allí ocurrió”, señaló el profesor Carlos Fitzgerald, investigador del Patronato de Santa Ana a La Estrella de Panamá.

Según el experto, existen elementos muy interesantes dentro de lo ocurrido que siguen siendo desconocidos para el público general, pero en los que es importante ahondar.

El hecho de que José Manuel Luna se dedicaba profesionalmente a la confección de joyería y no a la venta de frutas, además de que esta era una actividad usualmente realizada por mujeres o la particularidad de que el intercambio entre Oliver y Luna se dio en inglés debido a que el panameño dominaba el idioma, son solo algunos ejemplos de esto.

Portada de periódico norteamericano que también reportó el hecho. Cedida

Nuevo hallazgo

Uno de los descubrimientos más relevantes en cuanto a este evento ha sido la determinación del punto exacto en dónde ocurrió.

De acuerdo con lo concluido en las investigaciones del Patronato, el incidente tuvo lugar el punto con las coordenadas 8° 57' 26.1"Norte, 79° 32' 16.5” Oeste, que se ubica en la calle 15 Este, a media cuadra, entre las calles Carlos A. Mendoza y la intersección de la calle Ramón Valdés y la avenida Eloy Alfaro.

Todo esto se logró después de un trabajo de reinterpretación de fuentes cartográficas de carácter primario, grabados, fotografías históricas, al igual que materiales previamente publicados, imágenes satelitales y fotografías aéreas. Además, se hizo la comparación y superposición de planos geo referenciados y debidamente escalados, así como las verificaciones en campo.

Durante la investigación también se utilizaron fuentes bibliográficas proporcionadas por la Biblioteca Nacional, que facilitaron llegar a estos nuevos hallazgos.

Más allá de la sandía

Pero más allá del punto exacto en el cual se dio el Incidente de la Tajada de Sandía, uno de los hallazgos más importantes e interesantes en materia de historia fue el contexto de la situación.

La construcción del ferrocarril y eventos como la fiebre del oro atrajeron la presencia estadounidense al Istmo, debido a que era la única ruta del continente que permitía pasar de una costa a otra.

Todo este avance tecnológico resultó en la pérdida del sustento de La Ciénaga, así como el rechazo y la exclusión de la población popular, lo que provocó en ellos sentimientos de descontento y resentimiento ante los “turistas” provenientes de Estados Unidos.

Además, el comportamiento de los norteamericanos en Panamá no era el más apropiado. Existían líneas sociales muy marcadas entre ambas partes, lo que daba paso a constantes choques.

“Venían con una actitud que no era la más agradable ni la más educada y ya a partir de 1850 habían ocurrido otros incidentes, no como este, pero sí problemas entre los norteamericanos porque no querían aceptar la ley local ni a las autoridades locales. A veces venían armados y eran violentos”, destacó Fitzgerald.

El incidente entre Luna y Oliver, que sucedió el 15 de abril. fue la gota que derramó el vaso después de la creciente tensión entre norteamericanos y la población de La Ciénaga. Más allá de una cuestión monetaria, también se trataba de la dignidad de la población popular que residía en La Playa de La Ciénaga.

“Este es un antecedente importantísimo. Esta investigación me ha llevado a encontrar muchos aspectos absolutamente fascinantes de una etapa de la historia. Uno dice: 'Bueno, fue un problema que hubo y que ya [pasó]', pero realmente tenía detrás un historial de violencia”, dijo el experto.

Y es que la historia entre los panameños y estadounidenses siempre ha sido complicada, sin embargo, el profesor Fitzgerald lo describe como “la punta del 'iceberg' de algo grande que venía” entre estas dos naciones.

Sin duda, la valentía de Luna y los demás residentes de La Ciénaga, quienes lucharon prácticamente desarmados, se convirtió en ejemplo importante que luego fue imitado, tal vez de manera inconsciente, por las siguientes generaciones, como en la gesta del 9 de enero.

“Había mucha frustración acumulada por parte de los panameños por el abuso, la exclusión y por el maltrato de los norteamericanos”, también explicó Carlos Fitzgerald.

Así como este evento hubo otros parecidos, pero según cuenta el experto, quedaron en el olvido por no estar debidamente documentados.

Por esta razón, Fitzgerald considera que el resultado más valioso del Incidente de la Tajada de Sandía es que este fue publicado y divulgado a la población.

El rol de 'La Decana'

“La Estrella es una fuente primaria para entender lo que pasó (…) cumplieron la función de informar y de poner las dos caras de la moneda”, señaló Carlos Fitzgerald.

Aunque la publicación de La Estrella de Panamá, que en ese momento recibía el nombre The Star and Herald, se vio influenciada por la relación del diario con Los Estados Unidos, a diferencia de otros periódicos de la época, no dejaron que el evento pasara desapercibido. El periódico también incluyó en su información la versión panameña de la historia.

Debido a que existe material escaso acerca de este evento, la publicación de La Estrella de Panamá se convierte en punto de referencia fundamental, que no permitió que el Incidente de la Tajada de Sandía fuera otra historia sin contar.