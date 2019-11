Indicativo especial para fiestas patrias

Por iniciativa del colega y amigo Emigdio Miranda, HP3EMS, nace la Rueda HP-Panamá, AMIGOS Y VECINOS, el 17 de marzo de 2019, donde nos sorprendió a todos ese día en la frecuencia 7,236 Mhz de la Banda de 40 metros, llamando CQ, CQ y varios le respondieron. De allí en adelante esta rueda ha tenido un éxito entre muchos de nosotros los radioaficionados, donde se le dijo al colega que se debe transmitir todos los días de la semana a la hora que se inició y es a las seis de la tarde, hora local de Panamá (6:00 p.m.), siendo las 23:00 Hora UTC.

Con la apertura de esta rueda, muchos colegas radioaficionados se han interesado en participar a diario y el colega Emigdio, HP3EMS, desde su base en tierras altas de Volcán, hace su transmisión y en otras ocasiones las hace desde su base móvil, con tropiezos y con malos tiempos trata de salir al aire para que no se deje de transmitir y la verdad que esta rueda ha unido a muchos radioaficionados, ya que no es de ninguna agrupación de radio que existe en el país y por eso se la ha llamado así Rueda HP-Panamá, Amigos y Vecinos. Cosa que, como hemos manifestado, no tiene nada que ver con agrupaciones y lo que se está haciendo es que se conozca en el mundo entero, como en otros países que existen estas ruedas y hasta ahora Panamá está transmitiendo dicha rueda, que ha tenido acogida con muchos colegas de otros países, tales como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, España y Estados Unidos.

Hay que mencionar que, a pesar de que la propagación para los radioaficionados en estos momentos que vivimos no es la adecuada, como años atrás que en cualquiera banda y frecuencia se copiaba muchas estaciones del extranjero, ahora nos cuesta mucho, pero estamos orgullosos de esta Rueda, ya que las nueve (9) zonas de radioaficionados que tiene Panamá las hemos contactado y casi todos los días se reportan estaciones de todas las zonas antes mencionadas, una última que no participaba era la zona 7 que es Darién y allá sale todos los días el colega Pablo, HP6JHS/7.

Esta rueda ha unido a muchos radioaficionados que se reportan todos los días y hasta la fecha de hoy vamos por la edición 234 y en todas estas transmisiones diarias se habla de diferentes tópicos y temas, el cual uno de sus participantes tuvo la inquietud y lanzó un llamado a todos que por qué para las fiestas patrias no se transmitía algo diferente a lo que hacemos diario y entonces el colega Bellomiro Suira Morales, HP3BSM, nos transmitió que iba a gestionar un indicativo para el tres de noviembre y entonces nació que se hiciera todos el mes de noviembre que es el Mes de la Patria y fue allí donde el colega Bellomiro presentó una solicitud a la Dirección de Medios de Comunicación Social del Ministerio de Gobierno, solicitando un Indicativo Especial para transmitir desde el 1 al 30 de noviembre de 2019 y se le ha concedido para este evento, a través de la Resolución N° 1210 de 24 de octubre de 2019, el INDICATIVO ESPECIAL 3E1FP.

Desde este 1 de noviembre de 2019, en las Bandas de HF, 20, 40, 80, 15, 10, 6, metros, todo en Fonía, como también CW, FT8 y todas las modalidades nuevas que existen para radioaficionados, muchas estaciones que participan en la Rueda HP-Panamá, Vecinos y Amigos, están trabajando y contactando las estaciones nacionales e internacionales para que hagan su contacto con este indicativo especial en todo el mes de noviembre, que se celebra en Panamá EL MES DE LA PATRIA.

Estaciones autorizadas que trabajarán en este evento, tendrán que hacer llamado de CQ, CQ Indicativo Especial 3E1FP, Fiestas patrias y tratar de llevar su registro de las estaciones contactadas con su indicativo, hora de contacto, señal, frecuencia, para poder enviar las tarjetas QSL a todos los estaciones que nos confirmen el contacto con nuestro indicativo especial.

Trataremos de hacer lo mejor posible para dar a conocer al mundo entero que los radioaficionados de Panamá celebran todo el mes de la patria, que es este mes de noviembre, donde Panamá se viste de Gala, celebrando los 116 años de vida republicana, Grito de Independencia, Separación de Panamá de Colombia, 3 de Noviembre de 1903, 4 de Noviembre, Día de los Símbolos Patrios, 5 de Noviembre, día de Colón, 10 de Noviembre, Grito de la Villa de Los Santos y el 28 de Noviembre de 1821, Independencia de Panamá de España.

Invitamos a todos los radioaficionados panameños a participar de este evento patriótico, donde los radioaficionados celebraremos con honor el MES DE LA PATRIA.

73 cordiales y hasta la próxima.

HP1DAV