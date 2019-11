Médicos: el precio por volver a Panamá

Como saben, el entrenamiento de un médico es riguroso, largo y sacrificado. Para ponerlo en pocas palabras, al final de la universidad, el internado y la especialidad pocos llegan sin canas. Sin embargo, llega un momento en la formación de un médico que este piensa que el sacrificio ha valido la pena, usualmente cuando termina su entrenamiento y puede practicar independientemente.

Hace poco, este momento llegó para mí, luego de graduarme de mi especialidad en Estados Unidos. Como se pueden imaginar, luego de más de una década preparándome, estaba más que lista por iniciar mi carrera profesional y llena de pasión. Sin embargo, llegué a encontrarme con la cruda realidad de ser un especialista en la red de la salud pública en Panamá. Al deber mi internado, fui asignada a un hospital rural que no tiene la estructura para poder apoyar con mi especialidad. Por ende, los pacientes que necesiten de un especialista de mi rubro, igual tienen que viajar a la capital, sacar cita, volver a su comunidad y luego regresar a su cita a la capital. Todo esto mientras yo estoy en su hospital con la mente y manos amarradas.

Como yo, he hablado con varios otros especialistas que quisieran volver a Panamá, pero han decidido quedarse en Estados Unidos. En mi caso, mi situación familiar no me lo permitía. Entre estos médicos, conozco de un neurocirujano y un médico cirujano oncólogo. ¿Cuántos más no habrán y cuántos panameños no necesitarán de sus servicios?

Para los no médicos, uno o dos años de internado pueden no significar mucho, pero para un médico que lleva más de una década entrenándose, escalando poco a poco en su categoría, acostumbrado a poder ejercer su profesión con dedicación, echar para atrás años de esfuerzo y en el camino perder sus habilidades es demasiado. Claro que Panamá tiene talento, pero para los que están afuera, el precio profesional por regresar es alto y lastimosamente, termina pagando el paciente.

Con este artículo, no abogo por eliminar el internado para médicos extranjeros especialistas, pero sí el uso del razonamiento para que podamos atender en nuestras ramas en lugares que las necesiten, bajo el salario de un interno. De esta manera, el paciente se beneficia y las habilidades del especialista no se pierden.

Muchos leerán este artículo y pensarán que fue escrito por alguien buscando el camino fácil, pero si piensan así, les puedo garantizar que no usan el sistema de salud público de nuestro país.

Médico especialista.