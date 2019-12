Nombre una comisión independiente

Se requiere una comisión de notables civiles que, sin miedo, rindan un informe a usted de las deficiencias en materia de seguridad no sólo penitenciaria, sino que vaya más allá...

Los eventos vividos este martes 17 de diciembre son la acumulación de fracasos e improvisaciones de todos los gobiernos anteriores.

No hemos superado el pasado de la invasión. En cualquier otro país, lo que fue la instalación de una unidad militar, Batallón 2000, ya hubiese sido convertida en recinto penitenciario, pero aquí han pasado treinta años y aún cumplen la función que fue al inicio temporal.

No culpo al señor Presidente de los eventos de este martes, culpó a las personas a las cuales él encomendó esa misión.

Cómo no buscar responsabilidades en la PN (Policía Nacional), que es una de las mejores pagadas de América Latina. Y hace poco recibieron unos viáticos, cuestionados por la sociedad panameña, pero que al final nos los vendieron.

Una PN que no brinda a esta sociedad una onza de seguridad y es responsable. Porque lo que sucedió este martes (17 de diciembre) es consecuencia del pandillerismo, de la cual la PN ha sido cómplice. Nos gustaría que brindaran un informe sobre dónde han ido a parar los fondos para el manejo de informantes. Pero esto señor presidente, con mucho respeto, no lo puede responder el ministro de seguridad ni el jefe de la PN ¿sabe porqué?, sencillamente porque son parte del problema de anteayer.

Se requiere una comisión de notables civiles que, sin miedo, rindan un informe a usted de las deficiencias en materia de seguridad no sólo penitenciaria, sino que vaya más allá, y nos expliquen cómo el país está dividido en territorios de bandas delincuenciales, qué han hecho con los fondos para el manejo de redes de información y cuáles son los planes para que lo de anteayer no vuelva a ocurrir y recuperar las calle de las manos de las pandillas. No culpo al señor Presidente de los eventos de este martes, culpó a las personas a las cuales él encomendó esa misión.

Abogado y militar de carrera