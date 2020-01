Experiencia e-commerce, clave de un negocio online

El comercio electrónico o las tendencias de marketplaces son imparables, cada vez estamos más inmersos en la revolución del mercado digital. Y a pesar de que muchas personas optan por hacer compras a través de estas plataformas en línea o realizar transacciones desde un dispositivo móvil, existe aún un gran porcentaje de la población que todavía no ha vivido la experiencia de ser un consumidor del e-commerce.

En todo comprador o vendedor existe la “duda” de comprar por internet y solo puede resolverse viviendo la experiencia. El éxito de la misma dependerá en cómo se lleva el proceso a la hora de establecer la compra y venta electrónica. En esta ocasión me refiero en las buenas experiencias e-commerce, que se derivan de un resultado bien pensado y planificado, a la hora de realizar las estrategias de un negocio inteligente.

La última milla del proceso del e-commerce o los últimos detalles que definen la buena experiencia del cliente o consumidor, tales como: entregar el producto correcto y en un tiempo razonable, es lo que más cuida una buena plataforma o marketplace en este mundo digital. Por eso, el e-commerce como canalizador de las compras en nuestros tiempos, debe tomar en cuenta estos factores claves para lograr que las experiencias en la gente sean satisfactorias.

La búsqueda por categorías, a través de una barra situada en la página de inicio ofrece sus propias opciones personalizadas para explorar y hacer que el cliente comprenda mejor la plataforma, permitiendo que los mismos puedan ver las últimas ofertas en aquellos productos más solicitados o buscados en internet, con sus descripciones detalladas.

La sección de “ayuda” en las tiendas virtuales es, también, un aspecto fundamental para mejorar la experiencia de compra ya que, en estas secciones, el usuario puede encontrar toda la información acerca de los productos disponibles, las mejores formas de buscarlos, las condiciones legales, las políticas de seguridad, la forma de tramitación y las diferentes formas pago de los pedidos y más.

No hay duda que, un elemento que permite que la experiencia sea la mejor es una descripción de los productos completa y que se pueda desplegar perfectamente en el menú para acceder en las distintas categorías. Una vez hallado el artículo, se puede ampliar la información pulsando sobre su nombre o sobre su imagen. De este modo se accede a la ficha de producto, que dispone de las características detalladas del mismo, promociones aplicadas, accesorios y más.

La seguridad y confianza para los usuarios en el proceso de tramitación de pedidos debe ser lo más práctico, para que, lo que inicia como una buena experiencia no resulte ser mala al final del camino, factor que no genera resultados favorables al negocio online. Este es un aspecto muy importante, porque una tienda online debe de estar bien identificada con certificados de confianza y facilidades de pago para permitir la compra. Y, por último, la entrega final. Si este proceso logístico no se realiza como se debe, entonces no existe una experiencia de compra en Internet completa. Los plazos y el mecanismo de entrega deben cumplirse al pie de la letra. En este proceso es importante establecer mecanismos sencillos para la entrega del producto y que éstos lleguen al tiempo acordado. Y como política de negocio en caso de no entregarlo a tiempo, se deben incorporar facilidades de devolución al cliente, finalizando, más que la compra, una experiencia de compra online de manera satisfactoria.

Especialista en comercio electrónico