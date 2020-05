Atraco… Una opinión

Según la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones del verbo atracar es: asaltar con propósito de robo, generalmente en poblado. El jueves 7 de mayo del 2020, circuló copia de la orden del día de una reunión de la Junta Directiva, de la CSS, proponiendo autorizar al director general negociar la venta de valores del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), hasta por la suma de 1100 000 000 (mil cien millones de balboas). Hace poco, aprobaron un contrato para construir un depósito de medicamentos, por 166 millones, ¡y ahora urge vender valores de la reserva financiera! Obligándonos a creerles, porque no hay informes de los estados financieros; ¡absurdo!, como igualmente sería decidir semejante transacción, sin consultar a los principales accionistas, que somos los cotizantes, activos y pasivos, como los jubilados, que corremos el mayor riesgo, por la presunta insolvencia, a corto plazo, de las reservas.

En plena campaña electoral, el 9 de marzo 2004, un diario local, bajo el título Calificadoras en desacuerdo con el referéndum para la Caja de Seguro Social, apareció una noticia sobre las perspectivas de la economía panameña; según la cual, todos los panelistas de calificadoras como Standard & Poors, Salomón & Smith Barney y Citygroup… coincidieron en que: “el tema es uno de los problemas fiscales más graves que debe enfrentar la próxima administración. Jan Dehn hizo énfasis en que la reforma a las pensiones es el problema fiscal más grande que tiene el Gobierno panameño. Este es un asunto emotivo que se tiene que arreglar antes que empiece la presión popular. Wall Street estará pendiente de que el próximo Gobierno haga declaraciones fuertes de lo que va a hacer y que se implementen políticas agresivas”… El 26 de abril, en el mismo diario, el mismo vocero, manifestó: “Torrijos no únicamente será el nuevo presidente de Panamá, sino que ejecutará políticas amigables para el mercado financiero internacional; el nuevo Gobierno ejecutará una agresiva agenda de reformas estructurales, que comenzarán a implementarse a partir del 2005”. Agregando: “Endara evitará lo más posible, reformas profundas y su propuesta de un referéndum para decidir las reformas a la Caja de Seguro Social, así como su propuesta de renegociar la deuda externa no han sido bien vistos por Wall Street”. ¡Las ifi's adivinaron!, el 2 de mayo del 2004, ganó el PRD, y en efecto, Torrijos introdujo reformas estructurales, destruyendo el principio fundamental de la seguridad social, que es la solidaridad, estableciendo las cuentas de capitalización individual, que hoy, pasados quince años, urge venderlas; y capaces de volver a adivinar, y sean los cómplices y beneficiarios de aquellas reformas, quienes las compren, ahora depreciadas…

Sin embargo, el esquema operacional de los estrategas, maestros en el arte de mentir y estafar, no es nuevo; en 1983, en el Informe del Presidente del Banco Mundial sobre el Préstamo de Ajuste Estructural aparece la siguiente premonición: “Es probable que los resultados de las próximas elecciones no amenacen el actual proceso de ajuste estructural… los principales partidos políticos de oposición representan facciones que también favorecen las políticas que incentivan a la iniciativa privada”. El candidato de las Ifi's, Ardito Barleta, proveniente del Banco Mundial, hoy miembro del equipo de expertos asesores de la Dirección General, apoyado por el agente de la CIA, ¡“ganó” por escasos 1713 votos!

Considero que el problema no es económico, jurídico ni de salud pública, sino de orden político; recordemos que la única política de Estado está definida en el artículo 271 de la Constitución Nacional, que establece, con claridad meridiana, que la prioridad es el servicio puntual de la deuda; disposición que todos los Gobiernos han cumplido fiel, rigurosa y gustosamente. Las Ifi's son instrumentos del capital financiero internacional y del complejo industrial militar, que imponen sus reglas a los Estados-Nación, y los Gobiernos obedecen o asumen las consecuencias. Hans Tietmeyer, advirtió: “pobre del Gobierno que no siga esta línea; los mercados lo sancionarían de inmediato”.

La Carta de Política Económica del Préstamo de Desarrollo de Política Institucional y de Finanzas Públicas, que el ministro Vallarino le enviara al presidente del Banco Mundial, en septiembre del 2006, dice: “estamos explorando mecanismos financieros para utilizar los activos del Estado en la reducción de los pasivos públicos”; es decir, estamos interesados en rematar el patrimonio nacional. Y agrega: “también el Estado cuenta con activos que potencialmente pueden ayudar a reducir la deuda. Por consiguiente, se están evaluando alternativas y estudios, incluyendo la posibilidad de venta, concesión y apertura al sector privado en ciertas actividades actualmente reservadas al Estado”.

El 18 de noviembre de 1998, El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, en reunión con el presidente, los candidatos presidenciales y legisladores, les dijo: “Panamá no puede interrumpir el programa de reformas estructurales, a pesar de los comicios electorales; no hay vacaciones para las reformas propuestas por el FMI”. Esta, entre otras, podría ser el motivo por el cual los estrategas creen factible consumar el atraco, el “acuerdo” pactado con la Asociación Bancaria, los 550 millones para que mantengan el negocio de los préstamos, la “ley” de las Asociaciones Público-Privadas, la “ley” de privatización de servicios públicos, etc., y quién sabe cuántas otras trapacerías, porque el afán de saquear recursos públicos, no desaparece de la noche a la mañana ni por un revés; de modo que se impone una lucha, a nivel nacional, para impedírselos. Los confabulados deben salir o salir, incluyendo a la junta directiva. Que no sea una cortina de humo; el primer obrero fue categórico y no debe hacer excepciones. ¿Usted qué opina?

Médico